Відомі найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. Вже тривалий час лідерство утримують бігуни з Join Clash 3D, але є цікава новинка, у яку грали ще на кнопкових телефонах майже всі.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: впевнений лідер та підкорювач Боллівуду

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Join Clash 3D Sculpt people Lumbercraft Garena Free Fire Among Us Stacky Dash Subway Surfers Water Sort Puzzle Stack Ball Phone Case DIY

Цього тижня змін у топі найпопулярніших мобільних ігор майже й немає. Раннер Join Clash 3D впевнено очолює цей рейтинг вже тривалий час. Головними переслідувачами цієї відеогри залишаються Sculpt people та Lumbercraft, але поки без особливих шансів для цих проєктів.

Закріпилися у середині топу одразу декілька проєктів: до Garena Free Fire та Among Us приєдналася цікава гра для шанувальників головоломок Stacky Dash. Хоча для Among Us й вийшло оновлення з колесом чату, але не такого доповнення вже кілька місяців чекають шанувальники цього проєкту.

Продовжують мати попит серед геймерів культовий раннер Subway Surfers, а також головоломка Water Sort Puzzle. А позиції Stack Ball та Phone Case DIY важко назвати впевненими, бо ці проєкти у будь-який момент можуть покинути топ найкращих.

Цього разу рейтинг найпопулярніших мобільних ігор не покинув жоден проєкт. За останній тиждень нові відеоігри у цей топ також не потрапили, тому розповімо про проєкт, який був найближчим до цього:

Worms Zone.io – гра, яка зупинилася на 13 сходинці у топі найпопулярніших мобільних ігор. Напевно, майже всі грали у стародавнього предка цієї гри ще на кнопкових телефонах. Геймплейно все дуже просто: гравці керують черв'ячком, який має збирати різноманітну їжу та інші бонуси, щоб стати найбільшим хробаком арени ("Boss of this gym"). Головною особливістю цієї відеогри можна назвати багатокористувацькі баталії, у яких геймери змагаються з іншими гравцями за лідерство. Також у відеогрі є чимала кількість варіантів для кастомізації головного героя (хробака).

Трейлер відеогри Worms Zone.io – відео