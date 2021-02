Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: хованки від Влада А4 та гра про скульптури

Відомі найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. За цей час знову змінився лідер рейтингу, а також з'явилося одразу декілька оригінальних новинок.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: перестановки та цікава новинка про шпигунку

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Join Clash 3D Sculpt people Girl Genius! High Heels! High Heels! DOP 2: Delete One Part Among Us А4 Хованки Giant Rush! Subway Surfers

Цього тижня змін у рейтингу вже менше, щоправда, лідер змінився все одно. Здається, ми ввійшли в еру раннерів, бо їх кількість у топі вже зросла до п'яти. Лідером рейтингу став саме представник цього жанру із назвою Join Clash 3D. Останні декілька тижнів ця гра була близька до 1 місця й лише зараз змогла заскочити сюди. Також у топі ще є такі цікаві раннери: дві різні версії High Heels!, Giant Rush! та Subway Surfers.

Гра Girl Genius! втратила декілька позицій, але все одно знаходиться на 3 сходинці. А DOP 2: Delete One Part та Among Us продовжують впевнено утримувати місця у середині цього топу.

Цього разу рейтинг найпопулярніших мобільних ігор покинули: Water Sort Puzzle (13 місце), Phone Case DIY (11 місце), Garena Free Fire (12 місце), Stacky Dash (23 місце). Вперше до топу найпопулярніших мобільних проєктів потрапили:

Sculpt people – відеогра, яка сподобається всім шанувальникам мистецтва та скульптури. Геймплейно гра проста: геймери отримують замовлення (фотографію) та мають створити достовірну скульптуру із глини. Розробники відзначають, що у їх відеогрі чимала кількість інструментів для відтворення людей чи навіть домашніх улюбленців.

Створюйте реалістичні скульптури у відеогрі Sculpt people / світлина з порталу Appmagic

High Heels! – ще одна версія цього раннера, яка також має попит серед мобільних геймерів. Геймплей та різноманітні особливості також не зазнали особливих змін: геймери керують персонажем, який бігає на підборах. Розробники цього проєкту особливо виділяють систему кастомізації персонажів (взуття, одяг та різноманітні прикраси).

Бігайте на підборах у грі High Heels! / світлина з порталу Appmagic

А4 Хованки – це симулятор хованок від Влада А4. Геймплейно гра дуже проста: декілька користувачів ховаються, а один геймер їх шукає. Але гравці, які ховаються, мають перетворити свого ігрового персонажа на певний предмет та знайти ідеальне місце для схованки. Можна грати за шукача чи користувача, який ховається. У відеоігрі є декілька локацій та чимала кількість скінів відомих персонажів.

Ховайтеся від інших гравців у грі А4 Хованки / світлина з порталу Appmagic