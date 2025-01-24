Хитрують усі: ESL викрила ще кілька команд на використанні багу, через який вилетіли NAVI Junior

Учора кіберспортивний світ сколихнула новина: українську команду NAVI Junior дискваліфікували з турніру ESL One Raleigh 2025 через використання давно відомого багу, що дозволяє бачити деякі предмети ворога в тіні війни. Як з'ясувалося тепер, вони не єдині, хто цим зловживав – замішані ще мінімум дві команди, а потенційно й більшість учасників кваліфікацій.

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Після того, як NAVI Junior була виключена з турніру і команду замінили на її суперника AVULUS, користувачі мережі самі кинулися розбиратись у ситуації й відшукали свідчення того, що багом предмета Smoke of Deceit користувалися Team Spirit і Tundra Esports. Турнірний оператор ESL був змушений втрутитись і випустити коментар з цього приводу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.

Як це починалося NAVI Junior дискваліфікували з ESL One Raleigh 2025

Члени згаданих команд Денис Larl Сігітов і Меттью Whitemon Філемон скористалися цією лазівкою у своїх іграх також, що можна побачити на відеоповторах, якщо відкрити трансляцію від особи відповідних гравців. Користувачі Reddit показали всі ці моменти, де видно відповідні рухи мишкою, коли гравці намагаються перемістити Smoke of Deceit з інвентарю своїх опонентів і таким чином за допомогою сервісного сповіщення про помилку дізнатися про поточний статус предмета.

Спільнота закликала ESL провести додаткове розслідування, щоб зрозуміти, наскільки велика проблема. Вона, як повідомляється, також стосується деяких інших випадків, крім Smoke of Deceit.

Нам відомо про інші інциденти, пов'язані з використанням "димового багу" під час відбіркових етапів. Зараз ми проводимо ретельну перевірку, щоб виявити будь-які інші випадки. Будь ласка, зверніть увагу, що у зв'язку з обсягом необхідних робіт остаточне рішення може зайняти деякий час,

– написали представники ESL.

Незрозуміло, яким тепер могло би бути рішення. Якщо порушників виявиться лише троє, то ESL може легко дискваліфікувати їх усіх, замінивши на їхніх суперників. Однак якщо баг використали занадто багато команд, зокрема тих, хто програв свої матчі, то організатор хіба що муситиме скасувати весь турнір або ж повернути NAVI Junior назад.

Турнір ESL One Raleigh 2025 проходитиме в США з 7 по 13 квітня, тому ESL має достатньо часу, щоб проаналізувати всі матчі під час відборів.