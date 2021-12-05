Спільнота шанувальників Minecraft ніколи не перестає розчаровувати своїми масштабними проєктами та будівельними навичками. За роки існування гри, геймери навчилися створювати настільки реалістичні пейзажі, що їх подекуди справді складно відрізнити від справжніх.

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Зовсім нещодавно користувач Reddit під ніком craftgig14 вразив мережу своєю грандіозною роботою. На перший погляд, пейзаж, збудований геймером, виглядає як справжнє фото засніженої гори.

Лише при збільшенні масштабу вдається розгледіти блоки, які дають зрозуміти, що все зображення насправді побудоване в Minecraft. Користувачі Reddit були здивовані тим, наскільки реалістично виглядає робота геймера. Деякі коментатори навіть стверджували, що подумали, що це чиєсь фото допоки не зайшли в коментарі, а сам пост набрав понад 16 тисяч вподобань.

Робота craftgig14 / зображення Reddit

Цікаво, що це не перша подібна робота craftgig14. Затятий будівельник і раніше ділився зі спільнотою результатами своєї роботи й нехай вони виглядали не так приголомшливо, як його останнє творіння, але теж безумовно вартують уваги.

Інші роботи геймера / зображення Reddit

Оскільки інтерес до Minecraft не вщухає, розробники із Mojang також не полишають роботи над своїм дітищем. Наступне велике оновлення, під назвою "The Wild Update", що планується до виходу у 2022 році, додасть у світ гри ще більше біомів і функцій, щоб геймери могли сповна розкрити свій творчий потенціал.