Не встановлюйте цей мод, – розробник No Man's Sky розлючений фанатською модифікацією

Мережею шириться дотепна модифікація для популярної космічної пісочниці No Man's Sky, проте, схоже на те, що не всім вона до вподоби. Детальніше – у матеріалі.

Величезний процедурно сформований всесвіт No Man's Sky дає гравцям майже необмежений простір для дослідження. Кожен куточок гри забезпечує нові враження, а користувацькі модифікації виступають як додатковий інструмент створення нового контенту у безмежному цифровому світі. Попри те, що No Man's Sky і раніше отримувала унікальні модифікації, аж дотепер жодна з них не "зачіпала" почуттів творця гри.

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Головною метою ігрового процесу No Man's Sky є виживання, проте, не зважаючи на таку сувору реальність, спільнота шанувальників проєкту обожнює гумор. Найчастіше користувацькі модифікації додають в гру саме унікальні комедійні елементи, а новий мод є воістину єдиним у своєму роді.

Творець гри Шон Мюррей, навіть присвятив йому "гнівний" твіт, який геймери радо поширюють мережею, паралельно ділячись посиланням на завантаження модифікації. Цей мод не додає до гри жодних нових функцій та не реформує геймплей, натомість він змінює обличчя усіх NPC в грі на по химерному усміхнене лице самого Мюррея.

Хоча творець No Man's Sky заявляє, що геймери не повинні встановлювати цей мод та навіть вимагає його видалити, але шанувальникам гри очевидно, що він поділився цими скриншотами не дарма. Геймери твердо впевнені, що Мюррей вважає мод таким же веселим, як і вони, а вміння посміятися над собою завжди додає прихильності публічним особам.

No Man's Sky доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S та пристроях Android.