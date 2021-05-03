Один з найцікавіших елементів геймплею No Man's Sky – дослідження різноманітних далеких планет галактики та побудова космічних баз. Проте, схоже що через групу ентузіастів ця складова гри знаходиться в небезпеці.

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Серед фанатів та активних гравців почали ширитися чутки, про те, що все частіше люди помічають, що їхні світи відвідав хтось інший. Входячи в систему, геймери з жахом бачать, що їх база покрита наклейками та предметами, які роблять її схожою на місце, що було інфіковано якоюсь дивною іншопланетною хворобою.

База цілковито покрита спорами інфекції / зображення з twitter

Пізніше виявилось, що це справа рук групи ентузіастів, які вирішили подібним чином урізноманітнити світ гри та додати їй рольової складової. Зловмисники назвали себе "Infestation" та навіть завели власний твітер, де хизуються поширенням галактикою "зарази".

Infestation – фракція, яка приносить рольову складову в No Man's Sky. Наша місія – вдиратися у чужі світи та розповсюджувати спори по всій галактиці. Насувається зараза!, – йдеться в описі їхнього акаунту у твітері.

Хоча у No Man's Sky іншопланетні загарбники ніяким чином не можуть редагувати бази інших гравців, члени Infestation використовують певний збій, який дозволяє розкидати кокони на поверхні будівель, побудованих іншими астронавтами. Мета – захопити якомога більшу частину галактики.

Прапор Infestation над захопленою базою / зображення з twitter

Геймери заходять в гру і бачать, що їхня база, яку доводилося дбайливо будувати довгими годинами, обросла коконами невідомого походження, з якими нічого не можна вдіяти. Спори часто блокують проходи й ускладнюють пересування місцевістю.

Уживатися з "космічними піратами" просто неможливо, і користувачі в мережі все частіше благають помилувати їх планету. Infestation – абсолютно точно навели жах на жителів галактики No Man's Sky і не збираються зупинятися.

Завдання Infestation – поширюватися. Все, що потрапить на їх шлях буде поглинено і знищено. Галактика повинна сама вирішити, як реагувати на те, що відбувається, – заявили члени фракції в коментарі порталу Polygon.

Гравці почали активно скаржитися на "загарбників" розробникам, стверджуючи, що їхні витівки заважають нормальній грі.

Зі свого боку, "Infestation" стверджують, що всі "заражені" бази "все ще функціональні та доступні для всіх, хто їх відвідує, а всі споруди, побудовані до вторгнення на базу, залишаються цілими й не руйнуються та не видаляються. Кратери ж, що оточують базу, є результатом битви, яка відбулася між Infestation та захисниками".

Кратери навколо захопленої місцевості / зображення з twitter

Для деяких членів спільноти – це явний випадок гріфінгу та харасменту, навіть якщо це технічно можливо завдяки механіці гри.

Гріфінг – в комп'ютерних іграх термін означає діяльність користувача, яка псує ігровий процес іншим гравцям та не приносить користі жодному з учасників.

Infestation не погоджуються з таким формулюванням власних дій, кажучи в коментарі порталу Polygon:

При всій повазі до інших гравців, нам не потрібен дозвіл, щоб взаємодіяти з ними в багатокористувацькій грі. Наш метод "зараження" може вважатися ортодоксальним, але ми маємо власний набір рольових правил, яких дотримуємось.

Цей конфлікт посилює той факт, що "зловмисники" навмисно активно поширюють "заразу" на планетах які є добре забудованими та мають велику кількість активних гравців. Часто вони "інфікують" місця зустрічі інших фракцій, що є ефективною військовою стратегією, але неприйнятно для постраждалих громад, особливо тому, що вони не мають реального способу боротися з вторгненням чи бодай попросити про помилування.

Ще одна "інфікована" база / зображення з twitter

Численні скарги гравців не залишили байдужими розробників, проте схоже на те, що їм навіть дещо до вподоби така ігрова активність, адже вони не поспішають вирішувати ситуацію, натякаючи на те, що у постраждалих гравців є достатньо інструментів для налаштування приватних сесій у які неможливо буде проникнути членам Infestation.

Отож, зоряні загарбники поки що залишаться без відповідальності за свої вчинки, принаймні до виходу наступного оновлення гри у якому можуть виправити збій, що дозволяє їм поширювати "заразу" галактикою.