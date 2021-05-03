Один из самых интересных элементов геймплея No Man's Sky – исследование различных далеких планет галактики и построение космических баз. Однако, похоже что через группу энтузиастов эта составляющая игры находится в опасности.

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Среди фанатов и активных игроков начали распространяться слухи о том, что все чаще люди замечают, что их миры посетил кто-то посторонний. Входя в систему, геймеры с ужасом видят, что их база покрыта наклейками и предметами, которые делают ее похожей на место, инфицированное какой-то странной инопланетной болезнью.

База полностью покрыта спорами инфекции / изображение из twitter

Позже оказалось, что это дело рук группы энтузиастов, которые решили подобным образом разнообразить мир игры и придать ей ролевой составляющей. Злоумышленники назвали себя "Infestation" и даже завели собственный твитер, где щеголяют распространением галактикой "заразы".

Infestation – фракция, которая приносит ролевую составляющую в No Man's Sky. Наша миссия – вторгаться в чужие миры и распространять споры по всей галактике. Грядет зараза !, – говорится в описании их аккаунта в твитере.

Хотя в No Man's Sky инопланетные захватчики никак не могут редактировать базы других игроков, члены Infestation используют определенный сбой, который позволяет разбрасывать коконы на поверхности зданий, построенных другими астронавтами. Цель – захватить как можно большую часть галактики.

Флаг Infestation над захваченной базой / изображение из twitter

Геймеры заходят в игру и видят, что их база, которую приходилось бережно строить долгими часами, обросла коконами неизвестного происхождения, с которыми ничего нельзя поделать. Споры часто блокируют проходы и затрудняют передвижение местностью.

Уживаться с "космическими пиратами" просто невозможно, и пользователи в сети все чаще просят помиловать их планету. Infestation – однозначно навели ужас на жителей галактики No Man's Sky и не собираются останавливаться.

Задача Infestation – распространяться. Все, что попадет на их путь будет поглощено и уничтожено. Галактика должна сама решить, как реагировать на происходящее, – заявили члены фракции в комментарии порталу Polygon.

Игроки начали активно жаловаться на "захватчиков" разработчикам, утверждая, что их выходки мешают нормальной игре.

Со своей стороны, "Infestation" утверждают, что все "зараженные" базы "все еще функциональны и доступны для всех, кто их посещает, а все сооружения, построенные до вторжению на базу, остаются целыми, не разрушаются и не удаляются. Кратеры же, окружающие базу, являются результатом битвы, состоявшейся между Infestation и защитниками".

Кратеры вокруг захваченной местности / изображения из twitter

Для некоторых членов сообщества – это явный случай грифинга и харассмента, даже если это технически возможно благодаря механике игры.

Грифинг – в компьютерных играх термин означает деятельность пользователя, которая портит игровой процесс другим игрокам и не приносит пользы ни одному из участников.

Infestation не согласны с такой формулировкой собственных действий, говоря в комментарии порталу Polygon:

При всем уважении к другим игрокам, нам не требуется разрешение, чтобы взаимодействовать с ними в многопользовательской игре. Наш метод "заражения" может считаться ортодоксальным, но мы имеем собственный набор ролевых правил, которых придерживаемся.

Этот конфликт усиливает тот факт, что "злоумышленники" намеренно активно распространяют "заразу" на планетах которые хорошо застроены и имеют большое количество активных игроков. Часто они "инфицируют" места встречи других фракций, что является эффективной военной стратегией, но неприемлемо для пострадавших, особенно потому, что они не имеют реального способа бороться с вторжением или хотя бы попросить о помиловании.

Еще одна "инфицированная" база / изображение из twitter

Многочисленные жалобы игроков не оставили равнодушными разработчиков, однако похоже на то, что им даже несколько нравится такая игровая активность, ведь они не спешат исправлять ситуацию, намекая на то, что у пострадавших игроков достаточно инструментов для настройки частных сессий в которые невозможно будет проникнуть членам Infestation.

Таким образом, звездные захватчики пока что останутся без ответственности за свои поступки, по крайней мере до выхода следующего обновления игры в котором могут исправить сбой, позволяющий распространять "заразу" галактикой.