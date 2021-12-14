Небезпечна димова граната: гравець у CS:GO став жертвою неймовірного збігу обставин

Гравець у CS:GO поділився в мережі записом, який сподобався геймерам. Він зміг вбити опонента за допомогою димової гранати, а сталося це за дуже дивних обставин.

Кілька місяців тому ми розповідали про шанувальника CS:GO, який став жертвою димової гранати вже на 5 секунді раунду. У схожу ситуацію потрапив й користувач платформи Reddit з нікнеймом Impressive-Employ314, а його випадок дійсно можна віднести до унікальних.

До теми Після такого потрібно видаляти CS:GO: геймер став жертвою димової гранати на 5 секунді раунду

Варто розпочати з того, що цей геймер проводив звичайний змагальний матч, а своєрідною зоною бойових дій стала мапа Mirage. Грав він за команду терористів, а у 23 раунді кілька її представників вирішили вийти на точку A. Цікаво, що саме там й знаходилися всі гравці ворожого колективу. Щоправда, вони проводили класичний екораунд, а в їхніх руках були лише пістолети.

Саме тому представники спецвійськ вирішили зіграти досить агресивно. Спершу вони кинули кілька осколкових гранат в яму, а потім два гравці спробували зайняти цю точку. Щоправда, терористи до такого були готові, а тому в геймера з нікнеймом Calf залишилося лише 4 HP. Останній зрозумів, що зайняти яму в нього не вийде, а тому він просто повернувся на плент.

Одразу ж після цього він чомусь заскочив на один з ящиків, щоправда, саме в цю ж мить туди прилетіла димова граната, яку кинув головний герой. Цікаво, що останній навіть особливо не прицілювався, а тому дуже ймовірно, що кидалася вона наосліп та абикуди (своєрідний фейк). Тобто виходить, що Calf став жертвою димової гранати в місці, де її "зловити" вкрай важко.

Наостанок варто відзначити, що користувачам Reddit цей запис дуже сподобався. Він вже потрапив до когорти найпопулярніших у цьому розділі, а загалом зібрав понад 2,6 тисячі вподобань та чимало позитивних відгуків.

Хайлайт, яким поділився користувач Impressive-Employ314: відео