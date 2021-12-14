Несколько месяцев назад мы рассказывали о поклоннике CS:GO, который стал жертвой дымовой гранаты уже на 5 секунде раунда. В похожую ситуацию попал и пользователь платформы Reddit с никнеймом Impressive-Employ314, а его случай действительно можно отнести к уникальным.

К теме После такого нужно удалять CS:GO: геймер стал жертвой дымовой гранаты на 5 секунде раунда

Стоит начать с того, что этот геймер проводил обычный соревновательный матч, а своеобразной зоной боевых действий стала карта Mirage. Играл он за команду террористов, а в 23 раунде несколько ее представителей решили выйти на точку A. Интересно, что именно там и находились все игроки вражеского коллектива. Правда, они проводили классический эко-раунд, а в их руках были только пистолеты.

Именно поэтому представители спецвойск решили сыграть достаточно агрессивно. Сначала они бросили несколько осколочных гранат в яму, а затем два игрока попытались занять эту точку. Правда, террористы к такому были готовы, а потому у геймера с никнеймом Calf осталось всего 4 HP. Последний понял, что занять яму у него не получится, поэтому он просто вернулся на плент.

Сразу же после этого он почему-то запрыгнул на один из ящиков, правда, именно в этот момент туда прилетела дымовая граната, которую бросил главный герой. Интересно, что последний даже особо не прицеливался, а потому очень вероятно, что бросалась она вслепую и куда-нибудь (своеобразный фейк). То есть выходит, что Calf стал жертвой дымовой гранаты в месте, где ее "поймать" крайне тяжело.

Напоследок стоит отметить, что пользователям Reddit эта запись очень понравилась. Она уже попала в топ самых популярных в этом разделе, а в целом собрала более 2,6 тысячи лайков и немало положительных отзывов.

Хайлайт, которым поделился пользователь Impressive-Employ314: видео