Напевно, розробка будь-якої сучасної відеогри не може обійтися без "зливів" інформації. Цікаво, що автори останніх майже завжди уникають відповідальності за подібні правопорушення, щоправда, все ж таки не всі. Наприклад, нещодавно розробники Pokemon Sword & Shield відсудили 300 тисяч доларів у двох таких геймерів.

Детальніше "Злив" ціною у 300 тисяч доларів: суд задовольнив позов розробників Pokemon Sword & Shield

У схожу історію потрапили й головні герої цього матеріалу, які "злили" інформацію про майбутній апдейт для популярної гри Genshin Impact. Варто розпочати з того, що один з них взяв участь у закритих бета-тестуваннях оновлення 2.5. Він записав геймплей майбутнього апдейту, а потім поділився цим відео зі своїм товаришем.

Тестувальник попросив останнього не розповсюджувати цей запис, щоправда, неважко здогадатися, що сталося потім. Його "хороший" товариш виклав відео у відкритий доступ, а найгірше у цій ситуації те, що він навіть не приховав ідентифікатор цього недобросовісного тестувальника.

А тому представники компанії miHoYo дуже швидко знайшли автора "зливу". Спершу вони заблокували його обліковий запис за порушення NDA (угода про нерозголошення), яку він підписав до старту тестувань. А також вони планують оштрафувати його на суму в 78 тисяч доларів, а це понад 2 мільйони гривень.

Цікаво, що цього недобросовісного тестувальника хвилює не штраф, а бан його основного облікового запису. Він зазначив, що там було чимало прокачаних персонажів, а також різноманітних цінних предметів. А в ситуації з грошима цей геймер просто безсилий, бо для нього це непідйомна сума. Додамо, що його "хороший" друг поки збирається відшкодувати лише втрату облікового запису.

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