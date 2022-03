"Недоступно у вашому регіоні": компанія Square Enix покидає російський ігровий ринок

Компанія Square Enix вирішила покинути російський відеоігровий ринок. Офіційної заяви поки не було, але майже всі її проєкти вже заблоковані в місцевому регіоні.

Учора ми на Games24 розповідали вам про те, що японська компанія Square Enix підтримала українців та пожертвувала постраждалим громадянам нашої країни 500 тисяч доларів. А вже сьогодні вона вирішила, що потрібно ще й ввести свої санкції проти Росії.

Square Enix покидає російський ігровий ринок

Одразу ж зазначимо, що жодної офіційної заяви від представників Square Enix поки не було. Вони просто почали блокувати свої ігри на Росії. У одних випадках сторінки відеоігор навіть не відкриваються, а в інших – зробити це можна, щоправда, купити ігри неможливо. Річ у тім, що в останніх просто зникли ціни.

Відзначимо, що з такою проблемою зіштовхнулися російські користувачі PC, які спробувати знайти проєкти Square Enix в Steam та Epic Games Store. Також додамо, що подібні блокування наразі не торкнулися демонстраційних версій та передзамовлень. Можливо, процес закриття поки ще не завершено.

, що Square Enix – японський розробник та видавець відеоігор, якому належать такі проєкти: Final Fantasy, Life is Strange, Kingdom Hearts, Tomb Raider, Deus Ex, Thief, NieR, Marvel's Avengers, Marvel's Guardians of the Galaxy та чимало інших.