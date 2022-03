"Недоступно в вашем регионе": компания Square Enix покидает российский игровой рынок

Компания Square Enix решила покинуть российский видеоигровой рынок. Официального заявления пока не было, но почти все ее проекты уже заблокированы в местном регионе.

Вчера мы на Games24 рассказывали вам, что японская компания Square Enix поддержала украинцев и пожертвовала пострадавшим гражданам нашей страны 500 тысяч долларов. А уже сегодня она решила, что нужно еще и ввести свои санкции против России.

Square Enix покидает российский игровой рынок

Сразу отметим, что никакого официального заявления от представителей Square Enix пока не было. Они просто начали блокировать свои игры на России. В одних случаях страницы видеоигр даже не открываются, а в других – сделать это можно, правда, купить игры невозможно. Дело в том, что у последних просто исчезли цены.

Отметим, что с такой проблемой столкнулись российские пользователи PC, которые попытались найти проекты Square Enix в Steam и Epic Games Store. Также добавим, что подобные блокировки пока не коснулись демонстрационных версий и предзаказов. Возможно, процесс закрытия пока не завершен.

, что Square Enix – японский разработчик и издатель видеоигр, которому принадлежат следующие проекты: Final Fantasy, Life is Strange, Kingdom Hearts, Tomb Raider, Deus Ex, Thief, NieR, Marvel's Avengers, Marvel's Guardians of the Galaxy и многие другие.