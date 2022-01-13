Учора зранку популярна королівська битва PUBG: Battlegrounds перейшла на умовно-безплатну модель розповсюдження. А тому й недивно, що одразу після цього сервери відеогри заповнили геймери, щоправда, така ідея сподобалася не всім шанувальникам проєкту.

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Варто розпочати з того, що після зміни моделі розповсюдження значно зросла кількість активних гравців. Згідно з даними ресурсу SteamDB, вчора в PUBG: Battlegrounds одночасно грало майже 670 тисяч геймерів, а востаннє подібне можна було побачити ще у квітні 2020 року. Додамо, що восени хорошим результатом вважався показник в 400 тисяч активних гравців.

Статистика відеогри PUBG: Battlegrounds за останні 3 роки / Скриншот

Щоправда, одночасно з такими хорошими статистичними показниками зросла й кількість негативних відгуків. Одні геймери скаржаться на технічні проблеми, які виникли після перетворення PUBG: Battlegrounds на безплатну відеогру, а іншим не сподобалася зміна моделі розповсюдження.

На думку останніх, таке рішення авторів спровокує зростання кількості чітерів. А найцікавіше, що деякі геймери зараз вимагають повернути їм кошти, які вони витратили на придбання відеогри. Також таким гравцям не сподобалася компенсація, яку запропонували розробники.

Додамо, що зросла й кількість позитивних відгуків, щоправда, їх однаково поки менше. А тому рейтинг відеогри вже опустився до показника в 54% позитивних відгуків (понад 30 тисяч рецензій). Важливо відзначити, що йдеться про рецензії, які гра PUBG: Battlegrounds отримала за останні 30 днів.

Відгуки користувачів Steam / Скриншот

Наостанок відзначимо, що в безплатній версії PUBG: Battlegrounds відсутні рейтингові матчі, приватні лобі та косметика. Виправити такий недолік дуже просто, а для цього треба лише один раз придбати перепустку Battlegrounds Plus, яка коштує 13 доларів (понад 350 гривень). Додамо, що всі власники оригінальної відеогри отримають такий апгрейд безплатно та автоматично.

Новий трейлер відеогри PUBG: Battlegrounds: відео