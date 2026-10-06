Руйнуйте будинки та кидайтеся пательнями – у Steam дарують хаотичний кооп-екшен 2026 року

Каталог магазину Steam поповнився видовищною новинкою для веселого проведення вечорів у компанії друзів. З раннього доступу вийшла гра Neighbors Suburban Warfare та одразу стала безплатною.

Данська студія Invisible Walls представила власну кооперативну забавку, яка навряд чи навчить вас основам "добросусідства", інформує 24 Канал.

Безкомпромісні битви за приміські подвір'я

Neighbors: Suburban Warfare з 17 квітня 2025 року перебувала на стадії раннього доступу, однак невдовзі після релізу гри автори змінили модель розповсюдження на умовно безкоштовну.

Відтепер кожен охочий може завантажити цей хаотичний бойовик без жодних витрат.

Розробники створили динамічний багатокористувацький екшен, де головною ареною протистояння виступають звичайні тихі вулиці передмістя.

Гравці об'єднуються у команди та вступають у кумедні конфлікти з сусідами, використовуючи як зброю будь-які підручні предмети: від чавунних пателень і гумових рукавичок до садового інвентарю. Для захисту власного будинку розробники надали широкий арсенал пасток і барикад, серед яких є навіть ведмежі капкани.

Трейлер гри: дивіться відео

Проєкт пропонує кілька ігрових режимів: від "руйнування", де гравці знищують майно суперників, до "полювання на предмети", де вони маскуються під меблі та грають у хованки.

Крім того, розробники додали кооперативний режим проти бота-загарбника, де команді необхідно відбивати хвилі роботів.

Гравці обирають персонажів із ростеру кумедних місцевих жителів, серед яких є приязна бабуся, милий хлопчик, добрий дідусь та ідеальний тато. Кожного героя можна кастомізувати за допомогою унікальних скінів.

Neighbors: Suburban Warfare вийшла не лише на ПК, а й на консолях Xbox Series X/S та PlayStation 5 із підтримкою кросплею. Це дозволяє друзям збирати спільні лобі незалежно від обраної платформи.

Ця гра просто дивовижна,

– прокоментував користувач сервісу Steam під ніком Bagelsworth.

Наразі гра має змішані відгуки у магазині Valve, де позитивні оцінки становлять близько 61% із понад 2700 оглядів. Користувачі хвалять оптимізацію та веселощі під час гри з друзями, але висловлюють зауваження щодо мережевого коду та балансу окремих предметів.

Разом з тим, провести кілька вечорів з друзями у новій безплатній грі – це завжди гарна ідея.