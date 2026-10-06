Датская студия Invisible Walls представила собственную кооперативную игру, которая вряд ли научит вас основам "добрососедства", сообщает 24 Канал.

Бескомпромиссные сражения за пригородные дворы

Neighbors: Suburban Warfare с 17 апреля 2025 года находилась на стадии раннего доступа, однако вскоре после релиза игры авторы сменили модель распространения на условно-бесплатную.

Отныне каждый желающий может скачать этот хаотичный боевик без каких-либо затрат.

Разработчики создали динамичный многопользовательский экшен, где главной ареной противостояния выступают обычные тихие улицы пригорода.

Игроки объединяются в команды и вступают в забавные конфликты с соседями, используя в качестве оружия любые подручные предметы: от чугунных сковородок и резиновых перчаток до садового инвентаря. Для защиты собственного дома разработчики предоставили широкий арсенал ловушек и баррикад, среди которых есть даже медвежьи капканы.

Трейлер игры: смотрите видео

Проект предлагает несколько игровых режимов: от "разрушения", где игроки уничтожают имущество соперников, до "охоты за предметами", где они маскируются под мебель и играют в прятки.

Кроме того, разработчики добавили кооперативный режим против бота-захватчика, где команде необходимо отражать волны роботов.

Игроки выбирают персонажей из ростера забавных местных жителей, среди которых есть приветливая бабушка, милый мальчик, добрый дедушка и идеальный папа. Каждого героя можно кастомизировать с помощью уникальных скинов.

Neighbors: Suburban Warfare вышла не только на ПК, но и на консолях Xbox Series X/S и PlayStation 5 с поддержкой кроссплатформенной игры. Это позволяет друзьям создавать совместные лобби независимо от выбранной платформы.

Эта игра просто потрясающая,

– прокомментировал пользователь сервиса Steam под ником Bagelsworth.

На данный момент игра имеет смешанные отзывы в магазине Valve, где положительные оценки составляют около 61% из более чем 2700 отзывов. Пользователи хвалят оптимизацию и веселье во время игры с друзьями, но высказывают замечания по поводу сетевого кода и баланса отдельных предметов.

Вместе с тем, провести несколько вечеров с друзьями в новой бесплатной игре – это всегда хорошая идея.