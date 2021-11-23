Неочікуваний результат: гравець у Battlefield 2042 назвав найефективнішу зброю проти танків

Шанувальник відеогри Battlefield 2042 поділився на Reddit результатами цікавого експерименту. Він захотів дізнатися, яка зброя є найефективнішою в боротьбі з місцевими танками.

Напевно, вже всі геймери знають, що реліз відеогри Battlefield 2042 пройшов досить невдало. Спершу цей проєкт отримав посередні оцінки від критиків, а потім ще й потрапив під каток звичайних гравців. Останні критикують цей проєкт майже за все, а особливо вони відзначають його технічний стан.

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Щоправда, це не єдина проблема, яку розробникам гри потрібно буде розв'язати в найближчі місяці. Річ у тім, що гравці в Battlefield 2042 вже почали скаржитися на баланс у цій відеогрі. На їхню думку, автори не приділили цьому питанню достатньо уваги. Наприклад, користувач платформи Reddit з нікнеймом SheroxXx виявив, що проти танків краще використовувати не протитанкову ракетницю, а снайперську гвинтівку.

Отже, цей геймер вирішив провести невеликий експеримент на цю тему, а його своєрідними піддослідними стали: протитанкова ракетниця M5 Recoilless та снайперська гвинтівка NTW-50. Геймер захотів дізнатися, наскільки ця зброя ефективна проти танку. Виявилося, що за допомогою M5 Recoilless цю бойову машину знищити не так й просто. Річ у тім, що одночасно геймери можуть носити лише три снаряди для цієї зброї, а такої кількості недостатньо для його підриву. Геймер зміг довести танк лише до критичного стану, а загалом для цього йому знадобилося 14 секунд.

А от за допомогою снайперської гвинтівки NTW-50 це можна зробити досить легко. Геймер виявив, що для цього потрібно лише чотири набої та всього 8 секунд. Щоправда, саме у цієї снайперської гвинтівки є один недолік. Річ у тім, що отримати її можуть лише ті геймери, які досягли 60 рівня у Battlefield 2042. А от вищезгаданий гранатомет доступний з самого початку гри. Щоправда, навряд чи можна написати, що це якось виправдовує розробників, які відповідали за баланс.

Наостанок варто відзначити, що користувачам Reddit дуже сподобався цей експеримент: 4,6 тисячі вподобань та понад 600 коментарів. А от представники компанії Electronic Arts чи студії DICE поки ніяк цю ситуацію не коментували.

Експеримент користувача SheroxXx: відео