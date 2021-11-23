Наверное, уже все геймеры знают, что релиз видеоигры Battlefield 2042 прошел довольно неудачно. Сначала этот проект получил посредственные оценки от критиков, а затем еще и попал под каток обычных игроков. Последние критикуют этот проект почти за все, а особенно они отмечают его техническое состояние.

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Правда, это не единственная проблема, которую разработчикам игры предстоит решить в ближайшие месяцы. Дело в том, что игроки в Battlefield 2042 уже начали жаловаться на баланс в этой видеоигре. По их мнению, авторы не уделили этому вопросу достаточно внимания. К примеру, пользователь платформы Reddit с никнеймом SheroxXx обнаружил, что против танков лучше использовать не противотанковую ракетницу, а снайперскую винтовку.

Итак, этот геймер решил провести небольшой эксперимент на эту тему, а его своеобразными испытуемыми стали: противотанковая ракетница M5 Recoilless и снайперская винтовка NTW-50. Геймер захотел узнать, насколько это оружие эффективно против танка. Оказалось, что с помощью M5 Recoilless эту боевую машину уничтожить не так-то и просто. Дело в том, что одновременно геймеры могут носить только три снаряда для этого оружия, а такого количества недостаточно для его подрыва. Геймер смог довести танк только до критического состояния, а в целом для этого ему понадобилось 14 секунд.

А вот с помощью снайперской винтовки NTW-50 это можно сделать достаточно просто. Геймер обнаружил, что для этого нужно лишь четыре патрона и всего 8 секунд. Правда, именно у этой снайперской винтовки есть один недостаток. Дело в том, что получить ее могут только те геймеры, которые достигли 60 уровня в Battlefield 2042. А вот вышеупомянутый гранатомет доступен с самого начала игры. Правда, вряд ли можно написать, что это оправдывает разработчиков, которые отвечали за баланс.

Напоследок стоит отметить, что пользователям Reddit очень понравился этот эксперимент: 4,6 тысячи лайков и более 600 комментариев. А вот представители компании Electronic Arts или студии DICE пока никак эту ситуацию не комментировали.

Эксперимент пользователя SheroxXx: видео