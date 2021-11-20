Вчера состоялся официальный релиз новой части в очень популярной серии Battlefield. Видеоигра сразу же попала в список самых популярных игр Steam, а также сейчас она находится на первом месте в топе продаж этого сервиса. Правда, вряд ли можно написать, что релиз Battlefield 2042 прошел очень удачно.

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Дело в том, что пользователи сети разгромили страницу этой видеоигры в сервисе Steam. Сейчас у этого проекта всего 24% положительных отзывов, хотя оценило его уже более 20 тысяч геймеров. В целом эта ситуация очень похожа на ту, которая сложилась на агрегаторе рецензий Metacritic. Напомним, что пользователи этого сайта также очень прохладно встретили эту видеоигру – 2,3 балла из 10 в версии для PC (почти 3 тысячи отзывов).

Геймеры, которые оставляют рецензии в Steam, критикуют игру Battlefield 2042 за многочисленные баги и технические недостатки, плохую оптимизацию, небольшое количество контента на релизе, отсутствие голосового чата и таблицы с показателями, проблемы с серверами и некоторые геймплейные нововведения. Например, геймерам не понравилась новая система специалистов, заменившая классы, а также они отмечают, что карты слишком большие даже для 128 игроков.

Интересно, что даже в такой ситуации пользователи смогли похвалить эту видеоигру, а если точнее, то режим с названием "Portal". Игроки отмечают, что у него прекрасный потенциал, а также они надеются, что разработчики будут его активно поддерживать.

Правда, в целом геймеры сходятся во мнении, что в нынешнем состоянии игра Battlefield 2042 не стоит тех денег, которые за нее хотят получить авторы. Напоследок стоит отметить, что представители компании Electronic Arts или студии DICE пока никак эту ситуацию не комментировали.

Трейлер видеоигры Battlefield 2042: видео

Напомним, что релиз игры Battlefield 2042 состоялся 19 ноября на PC (Steam, Epic Games Store и Origin), PS 5, PS 4, Xbox One и Xbox Series. На PC цена стартует от 1499 гривен, на PlayStation – 2199 гривен, а на Xbox – 70 долларов.