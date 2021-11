Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных игр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

PlayStation Store

На этой неделе в сервисе PS Store стартовало сразу две тематические распродажи. Первая посвящена инди-играм (до 2 декабря), а вторая – в честь Черной пятницы (до 29 ноября). В целом со скидками сейчас здесь можно приобрести более 1,6 тысячи проектов.

Вот лишь некоторые выгодные предложения:

Far Cry 6 – 1329 гривен (-30%)

Marvel's Guardians of the Galaxy – 1299 гривен (-35%)

Diablo II: Resurrected – 1011 гривен (-25%)

Deathloop – 999 гривен (-50%)

Ratchet & Clank: Rift Apart – 1724 гривны (-25%)

Cyberpunk 2077 – 749 гривен (-50%)

Back 4 Blood – 1399 гривен (-30%)

Tails Of Iron – 655 гривен (-20%)

Rustler – 616 гривен (-35%)

Cuphead – 454 гривны (-30%)

Ratchet & Clank: Rift Apart / Фото из магазина PS Store

Microsoft Store

Масштабная распродажа в честь Черной пятницы стартовала и в фирменном магазине Microsoft. До 2 декабря в этом сервисе можно будет приобрести со скидками более 900 видеоигр, а с полным списком всех предложений можно ознакомиться по этой ссылке.

По сниженной цене для консолей Xbox можно приобрести такие игры:

Far Cry 6 – 40 долларов (-33%)

Back 4 Blood – 42 доллара​ (-30%)

FIFA 22 – 36 долларов (-40%)

Resident Evil Village – 30 долларов (-50%)

Marvel's Guardians of the Galaxy – 39 долларов (-35%)

Riders Republic – 40 долларов (-33%)

Assassin's Creed Valhalla – 24 доллара (-60%)

Mass Effect Legendary Edition – 33 доллара (-45%)

Cyberpunk 2077 – 30 долларов (-50%)

Sea of Thieves – 24 доллара (-40%)

Marvel's Guardians of the Galaxy / Фото из магазина Microsoft Store

Steam

В фирменном магазине Valve на этой неделе стартовала распродажа видеоигр от издателя Square Enix, а также сейчас здесь можно приобрести со скидками игры из серии Splinter Cell. Стоит добавить, что обе эти акции завершатся уже 23 ноября. Также Steam обновил и страницу с еженедельной распродажей, поэтому новые предложения можно поискать и там.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Marvel's Avengers – 343 гривны (-60%)

Just Cause 3 – 34 гривны (-85%)

Sleeping Dogs: Definitive Edition – 56 гривен (-85%)

The Deus Ex Collection – 140 гривен (-89%)

Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist – 74 гривны (-75%)

Worms W.M.D – 119 гривен (-80%)

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition – 162 гривны (-66%)

Worms W.M.D / Фото из магазина Steam

Ubisoft Store

В магазине Ubisoft Store также началась распродажа видеоигр в честь Черной пятницы. Стоит отметить, что все желающие могут даже получить дополнительную скидку в 20%, а для этого нужно лишь воспользоваться промокодом "BF20". Также в этом сервисе до 25 ноября можно бесплатно получить видеоигру Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory.

Интересные предложения с этой распродажи:

Far Cry 6 – 40 долларов (-33%)

Watch Dogs Legion – 15 долларов (-75%)

Riders Republic – 40 долларов (-33%)

Assassin's Creed Valhalla – 24 доллара​ (-60%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege – 9 долларов (-60%)

Far Cry 6 / Фото из магазина Ubisoft Store

Другие предложения

В сервисе Epic Games Store продолжаются традиционные раздачи видеоигр. На этой неделе здесь можно бесплатно получить сразу три видеоигры: Guild of Dungeoneering, KID A MNESIA EXHIBITION и Never Alone. А вот в следующий раз можно будет забрать симулятор theHunter: Call of the Wild.

В сервисе Battle.net также стартовала распродажа в честь Черной пятницы. До 26 ноября в этом магазине можно будет приобрести со скидками немало проектов. Из интересного еще стоит отметить, что до 22 ноября все пользователи основных платформ могут бесплатно сыграть в The Crew 2 и мультиплеер Call of Duty: Vanguard.

The Crew 2 / Фото с официального сайта Ubisoft