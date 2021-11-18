Уже завтра відбудеться реліз нової частини в популярній серії Battlefield. Щоправда, ознайомитися з цією відеогрою вже змогли всі власники видання Gold чи Ultimate, а також передплатники EA Play Pro. Тобто оцінити повноцінну версію гри змогли не лише журналісти, а й звичайні гравці. Тому сьогодні ми вирішили зібрати в одному матеріалі відгуки критиків та геймерів про Battlefield 2042.

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Варто розпочати з того, що критики досить стримано зустріли нову відеогру. На агрегаторі рецензій OpenCritic, де немає розподілу за платформами, у Battlefield 2042 зараз 74 бали зі 100 (49 оглядів), а рекомендують її лише 56% критиків. А от на Metacritic повноцінну оцінку від журналістів змогла отримати тільки версія цієї гри для PC – 76 балів (39 оглядів).

Загалом критики хвалять відеогру за різноманітність режимів, захопливий ігровий процес, систему кастомізації спеціалістів та різні нововведення. А особливо журналісти відзначають новий режим з назвою "Portal". На думку більшості критиків, у нього просто неймовірний потенціал.

Трейлер режиму "Portal": відео

А от інший новий режим, який називається "Hazard Zone", отримав від журналістів змішані відгуки. Деякі критики думають, що він не зможе тривалий час мати попит серед геймерів. До мінусів Battlefield 2042 вони віднесли різноманітні баги та технічні недоліки, розміри деяких мап (дуже великі), а також окремих спеціалістів, які на певних картах стають неефективними. Загалом критики сходяться на думці, що це хороша гра, над якою ще потрібно багато працювати.

Трейлер режиму "Hazard Zone": відео

Напевно, можна було б навіть написати про досить вдалий дебют, якби не оцінки геймерів на Metacritic. Річ у тім, що вони просто жахливі, а загалом жодна версія відеогри поки не досягла показника в 4 бали. Найбільше постраждала версія Battlefield 2042 для PC – 2,4 бала (понад 2 тисячі відгуків).

Геймери, які виставляють грі низькі оцінки, критикують її за баги та технічні недоліки, невелику кількість контенту на релізі, відсутність голосового чату і таблиці з показниками, а також за деякі геймплейні нововведення (дуже великі мапи та система спеціалістів). На думку таких гравців, у нинішньому стані ця гра не схожа на нову частину з серії Battlefield.

Трейлер відеогри Battlefield 2042: відео

Нагадаємо, що реліз гри Battlefield 2042 має відбутися 19 листопада на PC (Steam, Epic Games Store та Origin), PS 5, PS 4, Xbox One та Xbox Series. На PC ціна стартує від 1499 гривень, на PlayStation – 2199 гривень, а на Xbox – 70 доларів.