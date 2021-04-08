"Гарячі" дискусії фанатів та коментарі обох сторін: все про неоднозначний кік GeneRaL з NAVI

Достатньо неочікуване рішення прийняли представники організації Natus Vincere. В їхній команді з Dota 2 відбулася заміна, яка просто сколихнула спільноту шанувальників цієї гри.

Напевно, вже всі фанати професійної Dota 2 чули про кік GeneRaL з Natus Vincere. Щоправда, тривалий час обидві сторони зберігали мовчання, а висловилися лише сьогодні (GeneRaL вчора). Тому пропонуємо вам детальніше ознайомитися з цією ситуацією.

Читайте також Гучний скандал у Genshin Impact – тисячі гравців закликають бойкотувати гру: в чому причина

Кік GeneRaL

4 квітня на офіційному сайті команди NAVI з'явилася дуже неочікувана заява, у якій йшлося про заміну у складі з Dota 2. Команду поповнив російський кіберспортсмен Роман "RAMZES666" Кушнарьов, а замінив він українця Віктора "GeneRaL" Нігріні. Останньому подякували за вклад у розвиток команди та побажали успіхів у майбутньому.

Реакція спільноти

Шанувальники професійної Dota 2 не змогли зрозуміти причин цієї заміни, а у сторону NAVI було направлено чимало негативних коментарів. Спільнота стала на бік GeneRaL, а також його у цій ситуації підтримало чимало медійних особистостей. Щоправда, найбільше шанувальників команди роздратував той факт, що її представники не стали одразу пояснювати причини цього кіку. Звісно, у такій ситуації з'явилося чимало різноманітних теорій, а час почав грати не на користь команди NAVI.

Позиція GeneRaL

Першим (7 квітня) вирішив порушити цю тишу саме GeneRaL, який в інстаграмі поділився своєю версією. Віктор відзначив, що обговорення не було, а команда прийняла це рішення за його спиною. Він зазначив, що Iceberg був відсутній під час цих зборів, а подібне рішення прийняли три інших гравці та тренер цієї команди.

Також GeneRaL сказав, що між гравцями колективу була усна домовленість ("слово пацана"), що вони цей сезон відігрують до кінця. Тобто до завершення The International вони грають лише цим складом. Найгірше у цій ситуації, що тепер Віктор має чекати завершення другого сезону DPC, щоб знайти нову команду.

Позиція організації NAVI

Спочатку висловився CEO команди NAVI Євген "HarisPilton" Золотарьов. Він одразу вибачився за таку жахливу комунікацію та відзначив, що це рішення виключно гравців, бо керівництво організації надало цьому складу з Dota 2 майже повну свободу дій. Євген додав, що контракт вони не будуть розривати, а також відпустять Віктора безплатно, коли він знайде нову команду.

8 квітня на ютуб-каналі NAVI Dota 2 вийшло відео, у якому гравці колективу пояснили своє рішення. Вони відзначили, що команді потрібен був лідер та людина, яка буде керувати процесом. Також йшлося про погані результати команди останнім часом та напругу всередині колективу. Представники команди зазначили, що рішення непросте, але воно має піти команді на користь.

Коментарі представників команди Natus Vincere – відео

Висновки

Напевно, це відео вийшло запізно, а особливо для такої критичної ситуації, коли майже вся спільнота направлена проти тебе. Гравці колективу NAVI з Dota 2 опинилися у дуже скрутній ситуації, а на цей склад буде чинитися неймовірний тиск з боку шанувальників. Відсутність результату їм навряд чи пробачать тепер, хоча вони мали прекрасно розуміти наслідки такого рішення.

Віктору також не варто засмучуватися, бо в історії організації Natus Vincere вже був подібний неоднозначний кік одного гравця, який завершився перемогою останнього на мажорі з Counter-Strike: Global Offensive.