Достаточно неожиданное решение приняли представители организации Natus Vincere. В их команде с Dota 2 произошла замена, которая просто всколыхнула сообщество поклонников этой игры.

Наверное, уже все фанаты профессиональной Dota 2 слышали о кике GeneRaL с Natus Vincere. Правда, долгое время обе стороны хранили молчание, а высказались только сегодня (GeneRaL вчера). Поэтому предлагаем вам подробнее ознакомиться с этой ситуацией.

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Кик GeneRaL

4 апреля на официальном сайте команды NAVI появилось очень неожиданное заявление, в котором говорилось о замене в составе с Dota 2. Команду пополнил российский киберспортсмен Роман "RAMZES666" Кушнарев, а заменил он украинца Виктора "GeneRaL" Нигрини. Последнего поблагодарили за вклад в развитие команды и пожелали успехов в будущем.

Реакция сообщества

Поклонники профессиональной Dota 2 не смогли понять причин этой замены, а в сторону NAVI было направлено немало негативных комментариев. Сообщество стало на сторону GeneRaL, а также его в этой ситуации поддержало немало медийных личностей. Правда, больше всего поклонников команды разозлил тот факт, что ее представители не стали сразу объяснять причины этого кика. Конечно, в такой ситуации появилось немало различных теорий, а время начало играть не в пользу команды NAVI.

Позиция GeneRaL

Первым (7 апреля) решил нарушить эту тишину именно GeneRaL, который в инстаграме поделился своей версией. Виктор отметил, что обсуждения не было, а команда приняла это решение за его спиной. Он отметил, что Iceberg отсутствовал во время этого собрания, а подобное решение приняли три других игрока и тренер этой команды.

Также GeneRaL сказал, что между игроками коллектива была устная договоренность ("слово пацана"), что они этот сезон отыгрывают до конца. То есть до завершения The International они играют только этим составом. Самое худшее в этой ситуации, что теперь Виктор должен ждать завершения второго сезона DPC, чтобы найти новую команду.

Позиция организации NAVI

Сначала высказался CEO команды NAVI Евгений "HarisPilton" Золотарев. Он сразу извинился за такую ужасную коммуникацию и отметил, что это решение исключительно игроков, потому что руководство организации предоставило этому составу с Dota 2 почти полную свободу действий. Евгений добавил, что контракт они не будут разрывать, а также отпустят Виктора бесплатно, когда он найдет новую команду.

8 апреля на ютуб-канале NAVI Dota 2 вышло видео, в котором игроки коллектива объяснили свое решение. Они отметили, что команде нужен был лидер и человек, который будет руководить процессом. Также речь шла о плохих результатах команды в последнее время и напряжении внутри коллектива. Представители команды отметили, что решение непростое, но оно должно пойти команде на пользу.

Комментарии представителей команды Natus Vincere​​ – видео

Выводы

Наверное, это видео вышло очень поздно, а особенно для такой критической ситуации, когда почти все сообщество направлено против тебя. Игроки коллектива NAVI с Dota 2 оказались в очень затруднительной ситуации, а на этот состав будет оказываться невероятное давление со стороны поклонников. Отсутствие результата им вряд ли простят теперь, хотя они должны были прекрасно понимать последствия такого решения.

Виктору также не стоит расстраиваться, потому что в истории организации Natus Vincere уже был подобный неоднозначный кик одного игрока, который завершился победой последнего на мажоре с Counter-Strike: Global Offensive.