В ночь на 6 апреля пользователи социальных сетей начали активно призывать к бойкоту Genshin Impact, забрасывая игре достаточно серьезные обвинения. В чем причина – читайте в материале.

Genshin Impact – популярная MMO от разработчиков из miHoYo – неожиданно оказалась в центре громкого скандала. Пользователи соцсетей призывают бойкотировать проект под хэштегами #boycottgenshin и #boycottgenshinimpact и даже вывели их в тренды.

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Причиной этому стали достаточно серьезные обвинения: в пропаганде расизма, педофилии и присвоении культур. Все началось с того, что несколько поклонников Genshin Impact поделились короткими "тредами" в соцсетях, где подробно описали самые большие проблемы, которые есть в игре.

Одна из них неожиданно касалась "хиличурлов", враждебных существ, которых игра описывает как "примитивных гуманоидных монстров". Многие пользователи отметили сходство "хиличурлов" с настоящими коренными народами и высказали мнение о том, что такое их "представительство" в игре является неуважением по отношению к коренным культурам и демонизирует их.

Один из пользователей Твиттера и вовсе нашел в фильме о закулисье студии кадр на котором четко видно, что референсом для вражеских юнитов действительно служили определенные народы, а именно их ритуальные танцы.

#boycottgenshin IVE BEEN WAITING FOR THIS MOMENT.., did yall know that mhy used indigenous people as reference for hilichurls?? they’re not even hiding it pic.twitter.com/78l1miiVMw — moved to IN7MAKIS (@venluvr) April 6, 2021

Это существенно подлило масла в огонь. Отовсюду в комментариях стали появляться представители тех или иных национальных меньшинств, которые были возмущены таким отношением разработчиков.

Это ощущается так, будто с нас издеваются за то, что так много для нас значит. Наша культура – это не то, что можно взять и просто использовать miHoYo. Это не нормально, это не смешно, и я действительно разочарован. Многие из нас разочарованы, – написал один из пользователей Твиттера.

hurtful. it makes us feel like we are being mocked for something that means so much to us. our culture is not something for you to take and just use mihoyo. it is not okay, its not funny, and im really disappointed. alot of us are. — ًsage zZz (@EM0GOJO) April 6, 2021

После этого разработчиков обвинили еще и в том, что среди огромного разнообразия героев игры нет чернокожих. А двое игровых персонажей, имеющих "темные" оттенки кожи (Каея и Синьян) часто становятся жертвами насмешек в диалогах именно за эту особенность и даже "пугают" ею других персонажей.

Что касается обвинений в пропаганде педофилии, то основным аргументом выступает то, что взрослый NPC Ульфр по сюжету влюблен в маленького ребенка Флору, и в Genshin Impact нет даже намека на то, что такие отношения являются неприемлемыми.

Кроме этого разработчиков обвиняют в излишней "сексуализации" персонажей юного возраста, ведь те носят слишком откровенные костюмы и ведут себя "по-взрослому".

Как это всегда бывает в таких ситуациях – поклонники игры разделились на два лагеря. Многие противники "бойкота" считают, что проблемы преувеличены. Кроме того, некоторые начали использовать теги #boycottgenshinimpact и #boycottgenshin в шуточных целях – например призывая бойкотировать из-за того, что разработчики уменьшили грудь одной из героинь.

Сами miHoYo пока не отреагировали на обвинения и никак не комментируют ситуацию.