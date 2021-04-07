Громкий скандал в Genshin Impact – тысячи игроков призывают бойкотировать игру: в чем причина
В ночь на 6 апреля пользователи социальных сетей начали активно призывать к бойкоту Genshin Impact, забрасывая игре достаточно серьезные обвинения. В чем причина – читайте в материале.
Источник:24 канал
Genshin Impact – популярная MMO от разработчиков из miHoYo – неожиданно оказалась в центре громкого скандала. Пользователи соцсетей призывают бойкотировать проект под хэштегами #boycottgenshin и #boycottgenshinimpact и даже вывели их в тренды.
Невероятно Почти 800 часов работы и впечатляющий результат: энтузиаст создает в Minecraft карту с DOOM
Причиной этому стали достаточно серьезные обвинения: в пропаганде расизма, педофилии и присвоении культур. Все началось с того, что несколько поклонников Genshin Impact поделились короткими "тредами" в соцсетях, где подробно описали самые большие проблемы, которые есть в игре.
Одна из них неожиданно касалась "хиличурлов", враждебных существ, которых игра описывает как "примитивных гуманоидных монстров". Многие пользователи отметили сходство "хиличурлов" с настоящими коренными народами и высказали мнение о том, что такое их "представительство" в игре является неуважением по отношению к коренным культурам и демонизирует их.
Один из пользователей Твиттера и вовсе нашел в фильме о закулисье студии кадр на котором четко видно, что референсом для вражеских юнитов действительно служили определенные народы, а именно их ритуальные танцы.
Это существенно подлило масла в огонь. Отовсюду в комментариях стали появляться представители тех или иных национальных меньшинств, которые были возмущены таким отношением разработчиков.
Это ощущается так, будто с нас издеваются за то, что так много для нас значит. Наша культура – это не то, что можно взять и просто использовать miHoYo. Это не нормально, это не смешно, и я действительно разочарован. Многие из нас разочарованы, – написал один из пользователей Твиттера.
После этого разработчиков обвинили еще и в том, что среди огромного разнообразия героев игры нет чернокожих. А двое игровых персонажей, имеющих "темные" оттенки кожи (Каея и Синьян) часто становятся жертвами насмешек в диалогах именно за эту особенность и даже "пугают" ею других персонажей.
Что касается обвинений в пропаганде педофилии, то основным аргументом выступает то, что взрослый NPC Ульфр по сюжету влюблен в маленького ребенка Флору, и в Genshin Impact нет даже намека на то, что такие отношения являются неприемлемыми.
Кроме этого разработчиков обвиняют в излишней "сексуализации" персонажей юного возраста, ведь те носят слишком откровенные костюмы и ведут себя "по-взрослому".
Как это всегда бывает в таких ситуациях – поклонники игры разделились на два лагеря. Многие противники "бойкота" считают, что проблемы преувеличены. Кроме того, некоторые начали использовать теги #boycottgenshinimpact и #boycottgenshin в шуточных целях – например призывая бойкотировать из-за того, что разработчики уменьшили грудь одной из героинь.
Сами miHoYo пока не отреагировали на обвинения и никак не комментируют ситуацию.
Поделиться новостью