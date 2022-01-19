Уже завтра відбудеться реліз відеогри Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, яку розроблює компанія Ubisoft. Щоправда, ембарго на публікацію оглядів спало сьогодні, а тому в мережі вже можна знайти чимало відповідних матеріалів від профільних видань.

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Варто розпочати з того, що загалом критики досить прохолодно зустріли новий проєкт Ubisoft. На агрегаторі рецензій OpenCritic, де немає розподілу за платформами, у гри Tom Clancy's Rainbow Six Extraction зараз лише 73 бали зі 100 (63 огляди), а рекомендують її всього 53% журналістів. А на Metacritic повноцінну оцінку змогли отримати такі версії відеогри:

PC – 72 бали (11 оглядів)

PlayStation 5 – 72 бали (24 огляди)

Xbox Series X – 75 балів (20 оглядів)

Критики сходяться на думці, що зараз Tom Clancy's Rainbow Six Extraction схожа на масштабне доповнення для відеогри Rainbow Six: Siege, а не на повноцінний самостійний проєкт. Журналістам не сподобалася структура рівнів, одноманітні завдання, нудний сюжет, дивна система прогресії та "грінд", яким тут потрібно часто займатися.

А от відзначають вони кооперативний режим, приємний геймплей, різноманіття оперативників і ворогів, механіку стрільби та горор-елементи. На думку деяких журналістів, у Tom Clancy's Rainbow Six Extraction є хороша база для того, щоб стати гідним проєктом. Можливо, в майбутньому компанія Ubisoft зможе повністю розкрити потенціал цієї відеогри.

Геймплейний трейлер відеогри Tom Clancy's Rainbow Six Extraction: відео

Нагадаємо, що гра Tom Clancy's Rainbow Six Extraction вийде на PC (Ubisoft Connect, Epic Games Store і Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series. А також вона одразу буде доступна всім передплатникам Game Pass. На PC базове видання коштує 610 гривень, на PlayStation – 1329 гривень, а на Xbox – 40 доларів.