Учора ми розповідали вам про те, що Valve одночасно заблокувала виплати розробникам з України, Росії та Білорусі. Користувачам мережі таке рішення здалося дуже дивним, мовляв, як до цієї когорти потрапила ще й наша країна. А тому й недивно, що українські розробники та звичайні геймери почали штурмувати соцмережі Valve.

Детальніше Помилка чи дивна позиція: Steam зупинив виплати розробникам з України, Росії та Білорусі

Valve пояснила, чому зупинила виплати розробникам з України

Відзначимо, що з відповіддю її представники не забарилися, а вже через кілька годин нове повідомлення з роз'ясненнями почали отримувати розробники з України, Росії та Білорусі. Якщо коротко, то таке блокування сталося через зміну політики банку, з яким співпрацює Valve.

Він попросив представників компанії надати додаткову інформацію про банки-посередники, через які розробники з України, Росії та Білорусі отримували безготівкові виплати. Наразі Valve розбирається з його новими вимогами та налаштовує систему, яка буде збирати та обробляти таку інформацію.

Представники компанії запропонували два варіанти розвитку цієї неприємної ситуації: дочекатися відновлення виплат на діючі рахунки чи вказати реквізити банку, який зареєстрований за межами трьох вищезгаданих країн. Також вони пообіцяли, що всі розробники отримають свої чесно зароблені кошти.

А тепер перейдемо до найцікавішого. У своєму листі Valve вказала, що збирає додаткову інформацію про банки-посередники розробників з України та Росії. Тобто, здається, вони все ж таки зможуть отримувати виплати на діючі рахунки. А от операції з білоруським банками вона в майбутньому взагалі не планує проводити.

Чому від такого рішення Valve та її банку-партнера постраждали лише білоруси незрозуміло, а також дуже дивно, що подібні санкції взагалі не торкнулися розробників з країни-агресора. Здається, хтось просто хоче всидіти на двох стільцях та не нарватися на жорстку критику якоїсь зі сторін.

Приклад нового листа / Фото з твітера Andrew Yatsenko