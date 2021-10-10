Несподіване рішення: адміністрація сервісу GOG зняла з продажу Hitman GOTY Edition

Реліз Hitman GOTY Edition у GOG обернувся справжньою катастрофою для адміністрації цього сервісу. Спершу гра "потонула" в негативних відгуках, а тепер її взагалі зняли з продажу.

Кілька тижнів тому в сервісі GOG відбувся реліз спеціального видання з назвою Hitman Game of The Year Edition. Щоправда, цей проєкт майже одразу ж опинився в центрі неприємного скандалу, а тому вдалою цю подію дуже важко назвати.

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Отже, геймери виявили, що опис гри може ввести в оману користувачів, які планують її придбати. Судячи з нього, цій відеогрі не потрібний зв'язок з мережею для запуску чи проходження. Але виявилося, що в офлайні можна проходити лише сюжетні та бонусні місії, а от загальний прогрес та всі інші функції доступні лише при підключенні до інтернету. Важливо відзначити, що взагалі це суперечить політиці GOG, який позиціює себе як сервіс без захисту від копіювання (DRM).

Користувачі одразу ж почали скаржитися на це, а тому керівництво платформи дуже швидко виправило опис відеогри. Щоправда, геймери однаково продовжили "громити" рейтинг Hitman GOTY Edition у GOG. А тому представники сервісу відзначили, що будуть видаляти такі негативні відгуки, щоб не допустити фальсифікації. Також вони порадили, всім незадоволеним, скористатися функцією повернення коштів.

Але найцікавіше, що адміністрація GOG пообіцяла в найближчі тижні розглянути це питання детальніше. Як результат: вони вирішили зняти з продажу Hitman GOTY Edition, бо користувачі мали рацію. Представники сервісу написали, що не повинні були випускати гру в такому стані, а також додали, що зараз намагаються розв'язати цю проблему разом з IO Interactive (розробник гри). Щоправда, поки невідомо, коли Hitman GOTY Edition повернеться в GOG.

Трейлер Hitman GOTY Edition: відео