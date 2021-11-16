Нестандартний хайлайт: гравець у Battlefield 2042 за 1 секунду ліквідував 16 опонентів

Гравець у Battlefield 2042 поділився на платформі Reddit оригінальним хайлайтом. Він зміг ліквідувати за 1 секунду одразу 16 ворожих гравців.

Кілька місяців тому ми розповідали про шанувальника гри Call of Duty: Warzone, який за кілька секунд ліквідував одразу 13 своїх опонентів. Схожим хайлайтом відзначився й головний герой цієї історії, щоправда, в іншій відеогрі – Battlefield 2042.

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Нагадаємо, що офіційний реліз цієї гри відбудеться лише через кілька днів, а зіграти зараз у неї можуть лише власники видання Gold чи Ultimate, а також передплатники EA Play Pro. Одним з таких геймерів став й користувач платформи Reddit з нікнеймом ChineseLok. Кілька днів тому він поділився записом, який миттєво став найпопулярнішим у розділі Battlefield 2042: 13 тисяч вподобань та понад 300 коментарів.

Отже, цей геймер опублікував відео, на якому можна побачити дуже нестандартний хайлайт. Річ у тім, що він зміг ліквідувати за 1 секунду одразу 16 ворожих гравців. Для цього ChineseLok взяв літак одразу ж після старту матчу, а потім полетів до місця, де відбувається спавн опонентів. Виявилося, що в цій точці знаходиться дуже багато гравців, а найцікавіше, що майже всі вони просто стояли на місці. Користувач ChineseLok вирішив одразу ж ліквідувати всіх своїх ворогів, а тому просто направив літак на них.

Головний герой відзначив, що це були не боти, а саме "живі" гравці. Він припускає, що вони просто не встигли повністю зайти в змагальний матч. Щоправда, користувачам Reddit однаково сподобався цей момент, а деякі геймери навіть відзначили, що планують перевершити досягнення ChineseLok.

Нестандартний хайлайт, яким відзначився ChineseLok: відео

, що реліз гри Battlefield 2042 має відбутися 19 листопада на PC (Steam, EGS та Origin), PlayStation та Xbox. На PC ціна стартує від 1499 гривень, на PlayStation – 2199 гривень, а на Xbox – 70 доларів.