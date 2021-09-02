Вбити опонента в Call of Duty: Warzone – не найпростіше завдання, а перетнути позначку в бодай 10 "фрагів" за один матч для пересічних гравців – це взагалі щось з області кіберспорту. Проте стрімерові OPMarked вдалося стати автором неймовірного хайлайту, вбивши 13 ворогів за лічені секунди, звісно, не без величезного везіння.

Оце так Гравець Warzone був здивований, дізнавшись ким є його товариш по грі у реальному житті

Загалом, стрімер висловив ідею про те, що на початку гри можна досить легко здобути кілька вбивств і вирішив це продемонструвати. Як досвідченим гравцям Warzone відомо, при десантуванні у зону бойових дій, геймерів, які на момент висадки перебувають AFK за допомогою автоматичного відкриття парашута, якщо у них ввімкнена відповідна опція, десантує на крайній межі мапи у напрямку руху літака.

AFK – away from keybord – далеко від клавіатури – термін, що використовують для позначення ситуації, коли користувач в поточний момент не знаходиться біля комп'ютера.

Далі все просто, вам необхідно якомога скоріше здобути гелікоптер та, попередньо запам'ятавши де знаходиться крайня точка висадки, вирушити туди в пошуках бездіяльних ворогів і сподіватися, що вам пощастить так само як OPMarked.

Користуючись цим хитрим методом, стрімерові вдалося за лічені секунди записати на свій рахунок неймовірних 13 вбивств. Сам контентмейкер зазначив, що це, ймовірно, світовий рекорд з одночасного "усунення" бездіяльних опонентів.

Отож, якщо хочете вразити своїх друзів скриншотом з неймовірною кількістю вбивств вже на початку гри – можете випробувати спосіб OPMarked і, можливо, вам пощастить ще більше.