CD Projekt RED офіційно анонсували другий сезон аніме-серіалу по Cyberpunk 2077

Польські розробники з CDPR та Studio Trigger знову співпрацюватимуть для створення нового сезону популярного аніме по всесвіту відеогри Cyberpunk 2077 – Cyberpunk: Edgerunners для Netflix.

На виставці Anime Expo, що пройшла в цю п'ятницю у Лос-Анджелесі, було анонсовано другий сезон аніме Cyberpunk: Edgerunners, інформує 24 Канал з посиланням на VGC.

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Найт-Сіті може розповісти ще багато історій

Cyberpunk: Edgerunners вийшов на платформі Netflix у 2022 році та отримав велику увагу й прихильність від геймерів та пересічних глядачів. Аніме навіть допомогло Cyberpunk 2077 відновити свою репутацію після провального релізу, адже чимало гравців повернулися у проєкт якраз переглянувши серіал.

Це зробило випуск продовження питанням часу й ось CD Projekt та Studio Trigger підтвердили роботу над сиквелом.

Режисером виступить Кай Ікараші – художник першого сезону. Також творці проєкту коротко прокоментували сюжет, пообіцявши 10 епізодів.

Історія Девіда, можливо, закінчилася, але в Найт-Сіті вас очікують ще багато відкриттів. Ми в CD Projekt Red у захваті, що знову маємо шанс попрацювати з легендарною анімаційною студією Trigger, що дозволить нам представити непідробну, справжню хроніку спокути та помсти, щось не схоже на те, що ми робили раніше,

– заявив шоуранер і головний сценарист Бартош Штибор.

Також у відвідувачів Anime Expo була можливість відвідати закритий перегляд тизеру Cyberpunk: Edgerunners 2, а іншим шанувальникам аніме доведеться почекати поки він з'явиться у мережі.