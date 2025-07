Легендарний Ніл Дракманн вирішив відступити від участі в створенні серіалу за мотивами його творіння, повідомляє 24 Канал з посиланням на Naughty Dog у X.

До теми Дрібна деталь зробила найтрагічнішу мить The Last of Us 2 ще сумнішою

Інші пріоритети

2 сезон серіалу Останні з нас залишив глядачам доволі змішані відчуття. Багато геймерів були невдоволені змінами, які зробили творці адаптації, хоча в їх числі був і творець оригінальної гри Ніл Дракманн.

Аж ось, керівник студії Naughty Dog, оголосив, що фільмування 3 сезону проєкту і зовсім пройдуть без нього.

Натомість розробник хоче зосередитися на своїй кар'єрі в ігровій індустрії.

Я прийняв складне рішення відмовитися від своєї творчої участі в The Last of Us для HBO. Завершивши роботу над 2-м сезоном і до того, як розпочнеться будь-яка значуща робота над 3-м сезоном, зараз саме час повністю зосередитися на Naughty Dog та її майбутніх проєктах, включаючи написання сценарію та режисуру нашої захопливої ​​наступної гри, Intergalactic: The Heretic Prophet, а також моїх обов'язках керівника студії та керівника творчого відділу,

– заявив Ніл.

Трейлер наступної гри студії – дивіться відео

Подібне рішення викликало чимало сум'яття в рядах геймерів. Дехто вважає, що це піде на користь студії, а отже усім шанувальникам відеоігор.

Інші ж непокояться, що без нагляду Дракманна шоуранер серіалу Крейг Мазін перетворить його у щось, чого не хотіли б бачити шанувальники оригінальної історії. Розсудить ці два табори лише час.