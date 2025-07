Легендарный Нил Дракманн решил отступить от участия в создании сериала по мотивам его творения, сообщает 24 Канал з ссылкой на Naughty Dog в X.

К теме Мелкая деталь сделала самый трагический момент The Last of Us 2 еще печальнее

Другие приоритеты

2 сезон сериала Последние из нас оставил зрителям довольно смешанные ощущения. Многие геймеры были недовольны изменениями, которые сделали создатели адаптации, хотя в их числе был и создатель оригинальной игры Нил Дракманн.

И вот, руководитель студии Naughty Dog, объявил, что съемки 3 сезона проекта и вовсе пройдут без него.

Вместо этого разработчик хочет сосредоточиться на своей карьере в игровой индустрии.

Я принял сложное решение отказаться от своего творческого участия в The Last of Us для HBO. Завершив работу над 2-м сезоном и до того, как начнется какая-либо значимая работа над 3-м сезоном, сейчас самое время полностью сосредоточиться на Naughty Dog и ее будущих проектах, включая написание сценария и режиссуру нашей захватывающей следующей игры, Intergalactic: The Heretic Prophet, а также моих обязанностях руководителя студии и руководителя творческого отдела,

– заявил Нил.

Трейлер следующей игры студии – смотрите видео

Подобное решение вызвало немало смятения в рядах геймеров. Некоторые считают, что это пойдет на пользу студии, а значит всем поклонникам видеоигр.

Другие же беспокоятся, что без присмотра Дракманна шоуранер сериала Крейг Мазин превратит его в нечто, чего не хотели бы видеть поклонники оригинальной истории. Рассудит эти два лагеря только время.