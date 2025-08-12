Когда речь заходит о хобби известных людей, то частым выбором становится увлечение видеоиграми. Очередным примером этого является известный футбольный тренер Уилл Стилл, который сейчас возглавляет английский Саутгемптон, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Видеоигры помогают реальным футбольным командам?

Франшиза Football Manager переживает не лучшие времена, поскольку FM 25 была неожиданно отменена из-за проблем с разработкой.

Однако, следующую часть известной серии с нетерпением ждет огромное количество фанатов, среди которых и молодой менеджер Уилл Стилл.

В разговоре с журналистами The Guardian, специалист в очередной раз рассказал о своей любви к видеоиграм и о том, как виртуальные симуляторы футбола могут пригодиться в реальной работе.

Когда работаешь в клубах Бельгии, которые не имеют большого бюджета, все смотрят на Football Manager. Transfermarkt также, все смотрят и на него. Все так же смотрят на рейтинги FIFA (ныне EA FC, – ред.). Было бы тупо с моей стороны хотя бы не взглянуть на них, потому что они же существуют,

– говорит Стилл.

Имеется в виду то, что оба упомянутые проекты содержат обширную информацию об игроках из огромного количества лиг, поскольку имеют собственные масштабные скаутские сети. Это даже позволяет маленьким клубам строить трансферную стратегию, учитывая базы данных из этих видеоигр.

Однако вместе с тем, Уилл отмечает, что игры могут быть лишь дополнительным инструментом, но отнюдь не являются учебными материалами или пособиями по футболу.

Это не сформировало моей философии и не помогло мне лучше понять тактику, потому что, знаете, что такое Football Manager, вы можете выбрать любую систему в мире, немного ее настроить и выиграть Лигу чемпионов с Рочдейлом,

– шутит тренер Соттона.

При этом Стилл все еще считает FM прекрасным хобби и как любой "обычный человек" любит проводить отпуск именно за игрой в любимый проект.