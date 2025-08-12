Коли мова заходить про хобі відомих людей, то частим вибором стає захоплення відеоіграми. Черговим прикладом цього є відомий футбольний тренер Вілл Стілл, який нині очолює англійський Саутгемптон, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

До теми Депутатка Мар'яна Безугла розповіла про свої улюблені відеоігри

Відеоігри допомагають реальним футбольним командам?

Франшиза Football Manager переживає не найкращі часи, оскільки FM 25 було неочікувано скасовано через проблеми з розробкою.

Одначе, наступну частину відомої серії з нетерпінням чекає величезна кількість фанатів, серед яких і молодий менеджер Вілл Стілл.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!

У розмові з журналістами The Guardian, спеціаліст вчергове розповів про свою любов до відеоігор та те як віртуальні симулятори футболу можуть стати у пригоді в реальній роботі.

Коли працюєш у клубах Бельгії, які не мають великого бюджету, усі дивляться на Football Manager. Transfermarkt також, усі дивляться й на нього. Усі так само дивляться на рейтинги FIFA (нині EA FC, – ред.). Було б тупо з мого боку хоча б не поглянути на них, бо вони ж існують,

– говорить Стілл.

Мається на увазі те, що обидва згадані проєкти містять розлогу інформацію про гравців з величезної кількості ліг, оскільки мають власні масштабні скаутські мережі. Це навіть дозволяє маленьким клубам будувати трансферну стратегію, з огляду на бази даних з цих відеоігор.

Одначе разом з тим, Вілл наголошує, що ігри можуть бути лише додатковим інструментом, але аж ніяк не є навчальними матеріалами чи посібниками з футболу.

Це не сформувало моєї філософії і не допомогло мені краще зрозуміти тактику, бо, знаєте, що таке Football Manager, ви можете обрати будь-яку систему у світі, трохи її налаштувати та виграти Лігу чемпіонів з Рочдейлом,

– жартує тренер Соттона.

При цьому Стілл все ще вважає FM прекрасним хобі та як будь-яка "звичайна людина" любить проводити відпустку саме за грою в улюблений проєкт.