Эту маленькую деталь можно найти рядом с надгробием важного персонажа. Почему-то она делает The Last of Us 2 еще более депрессивной и ярче. Осторожно, в материале присутствуют спойлеры!

Трагическое мгновение The Last of Us 2

The Last of Us Part 2 – это неумолимая игра, когда дело доходит до эмоционального опустошения как для персонажей в ней, так и для играющих в нее игроков. Это эмоциональное опустошение – это то, как продолжение игры захватило The Game Awards и оставило дыру в сердце многих поклонников.

Самым трагическим моментом в игре, несомненно, есть смерть Джоэла – момент эмоционального шрама для любого поклонника The Last of Us, когда Элли вынуждена наблюдать, как незнакомец ударяет в голову ее другу клюшкой для гольфа.

Несмотря на то, что Элли пережила эту встречу, большая часть ее тела погибла в ту ночь. Через несколько сцен Элли видят у могильной плиты Джоэла.

Сцена из Элли на могиле Джоэла показывает, насколько сокрушительна была смерть Джоэла в The Last of Us и как это повлияло на нее. Депрессия Элли может быть очевидна, но значение цветов, которые она оставляет на могиле Джоэла – нет.

Их значение указал один из геймеров. Элли принесла на могилу голубые гортензии, символизирующие сожаление, прощение и прощение. Это те три эмоции, которые идеально символизируют отношения между Джоэлем и Элли.