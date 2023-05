Цю маленьку деталь можна знайти поруч із надгробком важливого персонажа. Чомусь вона робить The Last of Us 2 ще більш депресивною та ще яскравішою. Обережно, у матеріалі присутні спойлери!

Трагічна мить The Last of Us 2

The Last of Us Part 2 – це невблаганна гра, коли справа доходить до емоційного спустошення як для персонажів у ній, так і для гравців, які в неї грають. Це емоційне спустошення – це те, як продовження гри захопило The Game Awards і залишило діру в серці багатьох шанувальників.

Найтрагічнішим моментом у грі, безсумнівно, є смерть Джоела – момент емоційного шраму для будь-якого шанувальника The Last of Us, коли Еллі змушена спостерігати, як незнайомець вдаряє в голову її другові ключкою для гольфу.

Попри те, що Еллі пережила цю зустріч, більша частина її тіла загинула тієї ночі. Через декілька сцен Еллі бачать біля могильної плити Джоела.

Сцена з Еллі на могилі Джоела показує, наскільки нищівною була смерть Джоела в The Last of Us і як це вплинуло на неї. Депресія Еллі може бути очевидною, але значення квітів, які вона залишає на могилі Джоела – ні.

Їхнє значення зауважив один з геймерів. Еллі принесла на могилу блакитні гортензії, які символізують жаль, вибачення та прощення. Це саме ті три емоції, які ідеально символізують стосунки між Джоелем та Еллі.