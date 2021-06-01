Невдоволений фанат "додав жіночності" Елой з Horizon Forbidden West та запустив кумедний челендж

Геймер, що виявився незадоволеним "оновленою" зовнішністю головної героїні проявив креатив у "поліпшенні" її обличчя та ненароком запустив кумедний челендж у мережі.

Оновлене уособлення Елой в майбутній Horizon Forbidden West викликало бурхливе обговорення серед фанатів серії. Деяких геймерів по-справжньому "обурило" впровадження розробниками частки "боді-позитиву" в гру, а саме те, що вони додали трішки ваги головній героїні, попри те, що вона веде досить активний спосіб життя.

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Особливо "бурхливу" реакцію одного з фанатів гри перетворили в справжнісінький мем, насміхаючись над тим, як він виправив пухкі щічки Елой, зробивши обличчя героїні, за його словами, "менш маскулінним" і виклав це у свій профіль у твітері під ніком ApexAlphaJ.

Мені здається чи Sony справді роблять своїх головних героїнь до біса мужніми.. ніяких вигинів, грубі не жіночні риси... На відміну від звичайної жінки. Типу Еллі з TLOU2... і їй подібних. Просто вставив свої два центи #My2cents, – написав молодик у своєму дописі.

Такі необачні слова зачепили не лише геймерів, яким стала до вподоби оновлена зовнішність Елой, а й феміністок, які одразу кинулись захищати, нехай і віртуальну, але дівчину. Ми також не розуміємо претензій ApexAlphaJ та вважаємо їх надуманими, адже Елой виглядає як звичайна жінка без звичного сучасного макіяжу, якого, на ній і не повинно бути за "лором" гри.

Проте, така реакція геймера обернулася справжньою лавиною кумедних постів у яких користувачі кепкують з недолугості такого "ремейку" обличчя героїні, демонструючи власні версії інших персонажів ігор, фільмів та серіалів – і все це під створеним ApexAlphaJ хештегом #My2cents.

Ось комусь не до вподоби "маскулінність" Натана Дрейка.

Вже інший користувач вирішив "оновити" зовнішність найвідомішого у світі водопровідника.

Користувачеві Low Poly Depression, наприклад, не подобається модель Лари Крофт з останніх ігор, адже у ній "забагато полігонів".

А от mckenzie здалося, що Фуріоса з блокбастера "Шалений Макс" також виглядає не достатньо жіночно, тож дівчина допомогла їй зробити "невеличкий" макіяж.

А тут вже фанати Nintendo посягнули на святе, знову ж таки "додавши жіночності" Тоадетті.

Та навпаки "трохи мускулінності" Кірбі.

Фанати Sega підхопили хід думок попередників та звинуватили Соніка у нереалістичності.

Слідом за ними питаннями реалізму занепокоїлись і майнкрафтери.

А ось вже фанат Ubisoft, стверджує, що героїні їхніх ігор виглядають "занадто нормально" і в них "немає жодних недоліків" а це неприпустимо.

Ну і наостанок користувач Dyllan Exegol трішки заспокоїв фанів гри, яких не влаштувала Елой, припустивши, що на тому "славнозвісному" скриншоті просто був невдало підібраний ракурс та підкріпивши цю здогадку низкою інших зображень з гри.

Нагадаємо, що Horizon Forbidden West має вийти вже у 2021 році для консолей PlayStation 4 та 5.