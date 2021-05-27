Кілька тижні тому відбувся реліз довгоочікуваної відеогри Resident Evil Village. Варто відзначити, що ця подія пройшла напрочуд вдало, бо гра отримала схвальні відгуки від критиків та геймерів, а також встановила кілька рекордів. Цікаво, що навіть після релізу головною зіркою цієї відеогри продовжує залишатися Леді Дімітреску.

Не пропустіть Модель, що подарувала зовнішність Леді Дімітреску з Resident Evil, полонила мережу фото в образі

Ми вже розповідали вам про людей, які подарували їй зовнішність та голос, але сьогодні тема інша. Цього разу височенна вампірка стала героїнею мемів, а відповідна сторінка вже навіть з'явилася на відомому порталі Know Your Meme. Допоміг їй у цьому блогер з нікнеймом Ezzi, який вирішив "зламати" камеру у Resident Evil Village та показати класичний ігровий процес з нових ракурсів. Його увагу привернула сцена, яка з'являлася ще в одному з ранніх трейлерів відеогри.

Йдеться про сцену, у якій головний герой підглядав за телефонною розмовою Леді Дімітреску з матір'ю Мірандою. Напевно, Леді не дуже хотіла дзвонити своїй начальниці, бо ще до розмови незадоволено надула губи. Саме цей момент й розсмішив користувачів у мережі, а також став шаблоном для мемів.

Оригінальний запис користувача Ezzi (момент на 6:18) – відео

Першим вирішив пожартувати на цю тему користувач з нікнеймом eff word, який у твітері поділився відповідною роботою. Варто відзначити, що користувачам дуже сподобався його жарт, а оригінальний твіт вже зібрав вражаючі 150 тисяч вподобань та 33 тисячі ретвітів. Після його запису з'явилося чимало подібних мемів, хоча повторити цей успіх вони поки не змогли.

"Коли вам потрібно набратися мужності, щоб зателефонувати"

"Ваш дзвінок було переадресовано на автовідповідач"

" – Це матір Міранда?

– Ні. Це Патрік"

" – Йо, Леді Дімітреску, підіймайте слухавку!

– Чувааак"

"Друже, сьогодні нам не вистачає персоналу, ще й Гайзенберг відмовився в останню хвилину, можеш вийти в ранкову зміну?"

"Коли вам вперше потрібно провести незручну групову розмову з друзями, у яких різні інтереси"