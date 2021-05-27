Несколько недель назад состоялся релиз долгожданной видеоигры Resident Evil Village. Стоит отметить, что это событие прошло очень удачно, потому что игра получила положительные отзывы от критиков и геймеров, а также установила несколько рекордов. Интересно, что даже после релиза главной звездой этой видеоигры продолжает оставаться Леди Димитреску.

Не пропустите Модель, подарившая внешность Леди Димитреску с Resident Evil, пленила сеть фотографиями в образе

Мы уже рассказывали вам о людях, которые подарили ей внешность и голос, но сегодня тема другая. На этот раз высоченная вампирша стала героиней мемов, а соответствующая страница уже даже появилась на известном портале Know Your Meme. Помог ей в этом блогер из никнеймом Ezzi, который решил "сломать" камеру в Resident Evil Village и показать классический игровой процесс с новых ракурсов. Его внимание привлекла сцена, которая появлялась еще в одном из ранних трейлеров видеоигры.

Речь идет о сцене, в которой главный герой подглядывал за телефонным разговором Леди Димитреску с матерью Мирандой. Наверное, Леди не слишком хотела звонить своей начальнице, потому что еще до разговора недовольно надула губы. Именно этот момент и рассмешил пользователей в сети, а также стал шаблоном для мемов.

Оригинальная запись пользователя Ezzi (момент на 6:18) – видео

Первым решил пошутить на эту тему пользователь с никнеймом eff word, который в твиттере поделился соответствующей работой. Стоит отметить, что пользователям очень понравилась его шутка, а оригинальный твит уже собрал впечатляющие 150 тысяч лайков и 33 тысячи ретвитов. После его записи появилось немало подобных мемов, хотя повторить этот успех они пока не смогли.

"Когда вам нужно набраться мужества, чтобы позвонить"

"Ваш звонок был переадресован на автоответчик"

" – Это мать Миранда?

– Нет. Это Патрик"

" – Эй, Леди Димитреску, поднимайте трубку!

– Чувааак"

"Друг, сегодня нам не хватает персонала, еще и Хайзенберг отказался в последний момент, можешь выйти в утреннюю смену?"

"Когда вам впервые нужно провести неудобную групповую беседу с друзьями, у которых разные интересы"