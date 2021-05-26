О том, что именно ее внешность была использована при создании Леди Димитреску, Хелена призналась в середине мая. Кроме нее, над героиней также поработала Мэгги Робертсон – она подарила кровавой графине свой голос и стала актрисой, сыгравшей Димитреску для технологии "motion capture".

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Однако, именно Манковская пленила сердца геймеров своей уникальной внешностью, которую разработчики довольно точно перенесли на игрового персонажа. Теперь же Хелена произвела фурор в сети, снявшись в фотосессии как раз в образе вампирши.

В недавнем интервью на Ютуб канале Sasha Zotova Хелена рассказала, что когда проходила кастинг, то даже не знала, что будущий проект, который тогда еще носил "секретное рабочее название" это видеоигра и понятия не имела о том, каким будет ее персонаж. Более того, прежде чем Манковская попала в команду Resident Evil она только краем уха слышала об этой франшизе и вообще не была знакома с играми серии, но начала знакомиться с ними после успешного релиза Village.

В том же интервью, Хелена называет себя "фанаткой жанра вампиров и зомби" и отмечает, что первой ее серьезной актерской работой как раз была роль вампирши в короткометражном фильме ужасов "Final Agape".

Хелена Манковская в образе на съемках Final Agape / изображение imdb

По словам Манковской, она старалась не смотреть стримы или прохождения Resident Evil: Village, потому что хочет самостоятельно погрузиться в атмосферу игры и избежать спойлеров, правда, для этого актрисе, как она сама шутит, следует купить PlayStation или ПК и обустроить свое "геймерское гнездышко".

На вопрос о том, хотела ли бы Хелена изменить что-то во внешности Димитреску, актриса ответила довольно коротко: "Нет, я считаю, что она идеальна. Что-то есть такое в ее внешности и характере, что-то действительно особенное."