Как и в случае с последними играми франшизы Resident Evil, внешность для персонажей Resident Evil: Village была фактически заимствована у реальных людей. Не стала исключением и любимица геймеров – Леди Димитреску.

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Capcom до последнего держали в тайне, кто именно выступил прототипом при создании внешности колоритной злодейки, однако с выходом игры все наконец стало известно. Из финальных титров, а именно из списка лиц, участвовавших в 3D-сканировании, подтвердилось, что прообразом героини стала польская актриса и модель Хелена Манковская.

Димитреску и Манковская / изображение с Twitter

Актриса активно ведет свою учетную запись в Instagram и личный сайт, где можно ознакомиться с ее резюме и фильмографией.

Девушка является уроженкой Польши, свободно говорит на польском, английском и немного на испанском, а в настоящее время проживает в Лондоне. Сравнивая фото модели и фанатской любимицы из Resident Evil: Village можно увидеть насколько идеально была выполнена работа.

Та самая улыбка / изображение thegamer.com

Понятно, что в жизни Манковская значительно ниже ростом, чем монструозная злодейка: 169 см против 290 см у Димитреску, однако ее ужасная и в то же время очаровательная улыбка – это явное "наследство" от Хелены.

Однако, только Манковская "приложила руку" к созданию персонажа, что рискует стать культовым. Сыграла злодейку уже другая актриса – Мэгги Робертсон. При росте в 183 см она не только участвовала в записи всех движений с помощью "motion capture", но и, в оригинале, подарила вампирше свой голос.

Робертсон является выпускницей Лондонской академии музыкального и драматического искусства, после окончания которой она переехала в Лос-Анджелес. Снимается актриса преимущественно в различных независимых фильмах, не отличающихся кассовым успехом, поэтому можно предположить что "роль" в Resident Evil является крупнейшей в ее карьере.

Недавно портал GamesRadar выложил в сеть ролик с закулисьем создания игры, где можно оценить работу Робертсон при записи движений злодейки.

Закулисье создания Resident Evil: Village

Работая в тандеме, актриса и модель, конечно с помощью разработчиков, сумели вдохнуть жизнь в своего персонажа и сделать его одним из любимых героев франшизы для многих фанатов.

Бац! И в само сердечко / изображение с Twitter