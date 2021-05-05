Релиз Resident Evil Village должен состояться 7 мая, но уже сейчас можно сыграть в демоверсию этой видеоигры. Казалось, что это только же простая пробная версия, в которую можно сыграть только час. Правда, это версия игры для PC и еще на очень знакомом для моддеров игровом движке.

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Сначала стоит напомнить, что игра Resident Evil Village создана на игровом движке RE Engine, который также использовался при разработке ремейков второй и третьей частей Resident Evil. Моддеры хорошо поработали еще над этими играми, поэтому неудивительно, что они сразу же взялись за новую часть. Сначала энтузиасты научились обнулять таймер и убрали все ограничения во времени, которые были в демоверсии. А уже после этого начали работать над безумными модификациями.

Первым решил "заглянуть" в Resident Evil Village герой мемов и настоящая звезда сети Рикардо Милос. Наверное, об этом поклоннике зажигательных танцев в стрингах слышали почти все пользователи, правда, в этой модификации известных движений не увидишь. Модель Рикардо заменяет обычных врагов, которые активно нападают на главного героя.

Рикардо Милос в видеоигре Resident Evil Village​ – видео

Нечто похожее Marcos RC провернул еще и с главным героем известного детского мультсериала "Барни и друзья". Этот динозаврик Барни заменяет классических врагов, а также вряд ли чему-то полезному сможет научить детей. Эти существа очень агрессивно настроены и не собираются пропускать главного героя без боя.

Динозаврик Барни в видеоигре Resident Evil Village – видео

Правда, пока превзошел всех энтузиаст с никнеймом Crazy Potato. Он решил поработать над известной всем вампиршей Леди Димитреску. Энтузиаст создал своеобразный гибрид этой героини и паровозика Томаса. Также для атмосферности он решил добавить музыкальную тему из этого мультсериала. Выглядит это даже жутко, а такое сочетание действительно очень удачное. Дело в том, что Леди Димитреску на своем пути сносит все, как настоящий паровоз.

Паровозик Томас в видеоигре Resident Evil Village – видео

Понятно, что это только начало подобного безумия, потому что сейчас моддеры только познакомились с Resident Evil Village. Наверное, в ближайшее время геймеры увидят еще не одну подобную модификацию, а то и даже что-то хуже.