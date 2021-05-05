Реліз Resident Evil Village має відбутися 7 травня, але вже зараз можна зіграти у демоверсію цієї відеогри. Здавалося, що це лише ж проста пробна версія, у яку можна зіграти лише годину. Щоправда, це версія гри для PC та ще й на дуже знайомому для моддерів ігровому рушії.

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Спочатку варто нагадати, що гра Resident Evil Village створена на ігровому рушії RE Engine, який також використовувався при розробці ремейків другої та третьої частин Resident Evil. Моддери добряче попрацювали ще над цими іграми, тому й не дивно, що вони одразу ж взялися за нову частину. Спочатку ентузіасти навчилися обнуляти таймер та прибрали всі обмеження у часі, які були у демоверсії. А вже після цього почали працювати над божевільними модифікаціями.

Першим вирішив "завітати" у Resident Evil Village герой мемів та справжня зірка мережі Рікардо Мілос. Напевно, про цього шанувальника запальних танців у стрінгах чули майже всі користувачі, щоправда, у цій модифікації відомих рухів не побачиш. Модель Рікардо заміняє звичайнісіньких ворогів, які активно нападають на головного героя.

Рікардо Мілос у відеогрі Resident Evil Village – відео

Щось схоже Marcos RC провернув ще й з головним героєм відомого дитячого мультсеріалу "Барні і його друзі". Цей динозаврик Барні замінює класичних ворогів, а також навряд чи чомусь корисному зможе навчити дітей. Ці істоти дуже агресивно налаштовані та не збираються пропускати головного героя без бою.

Динозаврик Барні у відеогрі Resident Evil Village – відео

Щоправда, поки перевершив всіх ентузіаст із нікнеймом Crazy Potato. Він вирішив попрацювати над відомою всім вампіркою Леді Дімітреску. Ентузіаст створив своєрідний гібрид цієї героїні та паротяга Томаса. Також для атмосферності він вирішив додати музичну тему з цього мультсеріалу. Виглядає це навіть моторошно, а таке поєднання насправді дуже вдале. Річ у тім, що Леді Дімітреску на своєму шляху зносить все, як справжній паротяг.

Паротяг Томас у відеогрі Resident Evil Village – відео

Зрозуміло, що це лише початок подібного божевілля, бо зараз моддери лише познайомилися з Resident Evil Village. Напевно, найближчим часом геймери побачать ще не одну подібну модифікацію, а то й навіть щось гірше.