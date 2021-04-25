Представники компанії Capcom поділилися цікавою інформацією про антагоністів Resident Evil Village. Гравцям показали вигляд ключових лиходіїв та місця їх проживання.

Реліз відеогри Resident Evil Village має відбутися вже 7 травня, тому розробники з Capcom продовжують готувати свою аудиторію до цієї події. Цього разу вони майже не згадували про Леді Дімітреску, щоправда, розповіли чимало цікавого про інших антагоністів.

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Варто розпочати з того, що всього у відеогрі буде п'ять ключових антагоністів. Головною буде матір Міранда, а інші чотири повністю їй підпорядковуються. Про головну антагоністку розробники цього разу також нічого не розповіли. Відомо лише, що вона своєрідне місцеве божество, якому поклоняється населення цього селища. Одразу варто зазначити, що й про Леді Дімітреску нічого нового розробники не розповіли, тому й ми не будемо повторюватися.

Портрети матері Міранди (по центру) та інших лиходіїв в одній з церков / Фото портал IGN

Карл Гайзенберг

Карл Гайзенберг / Фото портал IGN

Карл Гайзенберг вже з'являвся у деяких трейлерах відеогри Resident Evil Village. Він інженер, який проживає на сімейній фабриці. Цікаво, що це єдина локація у відеогрі, яка не покрита снігом. Карл не схожий на жителя майже закинутого села, бо він носить шкіряну куртку, модний капелюх та сонцезахисні окуляри. Розробники відзначили, що при створенні цього героя орієнтувалися на моду шістдесятих років. У бою він використовує гігантську кувалду, а також, здається, може змінювати подобу.

Сімейна фабрика Гайзенбергів / Фото портал IGN

Сальваторе Моро

Сальваторе Моро / Фото портал IGN

Цього персонажа гравцям вперше показали в останньому трейлері відеогри. Він мешкає у закинутому рибацькому поселенні на березі озера, у якому плаває якесь гігантське створіння. Свою зовнішність Моро приховує під довгим халатом, хоча на його голові можна помітити імпровізовану корону з кісток. Розробники відзначили, що намагалися створити найогидніше створіння у Resident Evil Village, а його прототипами стали водяні з готичних жахів.

Закинуте рибацьке поселення, де проживає Моро / Фото портал IGN

Донна Беневієнто

Донна Беневієнто та лялька Енджі / Фото портал IGN

Донну та ляльку Енджі також вперше показали лише в останньому трейлері Resident Evil Village. Проживає ця пара у маєтку сім'ї Беневієнто, який знаходиться на околицях селища. Донна одягнена у траурне вбрання та повністю приховує навіть своє обличчя, а також завжди з собою носить живу ляльку-маріонетку у вигляді нареченої. Цікаво, що саме ця пара найбільше налякала співробітників американського підрозділу Capcom, хоча японців здивувала така реакція їхніх колег.

Маєток сім'ї Беневієнто / Фото портал IGN