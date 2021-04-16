Розробники Resident Evil Village провели нову презентацію відеогри. А представники видання Game Informer поділилися чималою кількістю деталей про цю гру.

Напевно, реліз Resident Evil Village має стати головною подією цієї весни у сфері відеоігор. За останні кілька днів з'явилося чимало нової інформації про цю гру, тому ми й вирішили зібрати все найцікавіше в одному матеріалі.

До теми Напівоголені відьми та замок Леді Дімітреску: нові деталі про розробку Resident Evil Village

Презентація Resident Evil Showcase

Цієї ночі компанія Capcom провела презентацію, яка була повністю присвячена франшизі Resident Evil. Геймерам показали новий сюжетний трейлер та розповіли чимало цікавої інформації. У трейлері показали сутички Ітана з перевертнями, якогось водяного монстра, наляканих місцевих жителів, а також головних злодіїв цієї відеогри. Звісно, з'явилася й Леді Дімітреску, яка в одній зі сцен вирішила спробувати кров головного героя на смак.

Цікаво, що розробники розкрили особистість загадкового чоловіка з іменем Гайзенберг. Здається, це молодший брат Леді, який вирішив пограти у якусь гру з Ітаном. Також у трейлері з'явився Кріс Редфілд, а матір Міранду поки так й не показали. Хоча її роль має стати ключовою, бо місцеві жителі їй поклоняються та впевнені у тому, що вона їх захищає.

Новий сюжетний трейлер відеогри Resident Evil Village – відео

З цікавого ще можна відзначити, що у Resident Evil Village з'явиться режим із назвою "The Mercenaries" ("Найманці"). Гравці мають ліквідувати якнайбільше ворогів за визначений час. Зароблену ігрову валюту можна витрачати на різноманітні апгрейди зброї чи нові навики.

Анонс режиму "The Mercenaries" для Resident Evil Village – відео

Першими зіграють у нову демоверсію гри власники консолей PlayStation. Вже 18 квітня вони зможуть на 30 хвилин завітати у селище, а 25 квітня – замок Леді Дімітреску. Годинне демо для всіх інших платформ вийде лише 2 травня. Варто відзначити, що компанія Capcom також анонсувала версію Resident Evil 4 для систем віртуальної реальності.

Анонс Resident Evil 4 для VR-систем – відео

Інформація від Game Informer

Представники видання Game Informer поділилися геймплейним трейлером та новою інформацією про відеогру Resident Evil Village. Тому пропонуємо вам ознайомитися з найцікавішими деталями з їхнього матеріалу:

Розробники планують приділити більше уваги історії Ітана та його психологічному стану. Автори відзначили, що у сьомій частині він був просто "ходячою камерою", тому вони хочуть виправити цей недолік.

Кріс Редфілд стане одним з ключових персонажів цієї відеогри, а розробники пообіцяли розкрити його темну сторону.

Локації у грі будуть обширні та вертикальні, тому гравці зможуть використовувати різноманітні тактичні прийоми. Наприклад, створювати барикади, видиратися на споруди чи активно взаємодіяти з різноманітними предметами.

Перевертні будуть влаштовувати засідки на головного героя. Також вони дуже швидкі та можуть видиратися на стіни чи стелі.

Назву селища, де відбуваються події гри, поки не називають. Автори відзначили, що є певна історична причина, яку вони розкриють у відеогрі.

Внутрішньоігрову валюту можна буде витрачати у місцевого торговця Герцога. Він буде продавати різноманітне спорядження та допоможе з апгрейдами зброї.

У відеогрі можна буде полювати на різноманітних тварин (барани, свині чи кури). З їхнього м'яса можна буде приготувати їжу, яка назавжди покращить деякі характеристики головного героя. Щоправда, потрібно бути обережним, бо деякі тварини без бою здаватися не будуть.

Геймплейний трейлер відеогри Resident Evil Village від Game Informer – відео