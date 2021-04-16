Разработчики Resident Evil Village провели новую презентацию видеоигры. А представители издания Game Informer поделились большим количеством деталей об этой игре.

Наверное, релиз Resident Evil Village должен стать главным событием этой весны в сфере видеоигр. За последние несколько дней появилось немало новой информации об этой игре, поэтому мы и решили собрать все самое интересное в одном материале.

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Презентация Resident Evil Showcase

Этой ночью компания Capcom провела презентацию, которая была полностью посвящена франшизе Resident Evil. Геймерам показали новый сюжетный трейлер и рассказали немало интересной информации. В трейлере показали схватки Итана с оборотнями, какого-то водяного монстра, напуганных местных жителей, а также главных злодеев этой видеоигры. Конечно, появилась и Леди Димитреску, которая в одной из сцен решила попробовать кровь главного героя на вкус.

Интересно, что разработчики раскрыли личность загадочного человека с именем Хайзенберг. Кажется, это младший брат Леди, который решил поиграть в какую-то игру с Итаном. Также в трейлере появился Крис Редфилд, а мать Миранду пока так и не показали. Хотя ее роль должна стать ключевой, поскольку местные жители ей поклоняются и уверены в том, что она их защищает.

Новый сюжетный трейлер видеоигры Resident Evil Village – видео

Из интересного еще можно отметить, что в Resident Evil Village появится режим под названием "The Mercenaries" ("Наемники"). Игроки должны ликвидировать как можно больше врагов за определенное время. Заработанную игровую валюту можно тратить на различные апгрейды оружия или новые навыки.

Анонс режима "The Mercenaries" для Resident Evil Village​ – видео

Первыми сыграют в новую демоверсию игры владельцы консолей PlayStation. Уже 18 апреля они смогут на 30 минут посетить поселок, а 25 апреля – замок Леди Димитреску. Часовое демо для всех остальных платформ выйдет только 2 мая. Стоит отметить, что компания Capcom также анонсировала версию Resident Evil 4 для систем виртуальной реальности.

Анонс Resident Evil 4 для VR-систем​ – видео

Информация от Game Informer

Представители издания Game Informer поделились геймплейным трейлером и новой информацией о видеоигре Resident Evil Village. Поэтому предлагаем вам ознакомиться с самыми интересными деталями из их материала:

Разработчики планируют уделить больше внимания истории Итана и его психологическому состоянию. Авторы отметили, что в седьмой части он был просто "ходячей камерой", поэтому они хотят исправить этот недостаток.

Крис Редфилд станет одним из ключевых персонажей этой видеоигры, а разработчики пообещали раскрыть его темную сторону.

Локации в игре будут обширные и вертикальные, поэтому игроки смогут использовать различные тактические приемы. Например, создавать баррикады, взбираться на сооружения или активно взаимодействовать с различными предметами.

Оборотни будут устраивать засады на главного героя. Также они очень быстрые и могут взбираться на стены или потолки.

Название поселка, где происходят события игры, пока не называют. Авторы отметили, что есть определенная историческая причина, которую они раскроют в видеоигре.

Внутриигровую валюту можно будет тратить у местного торговца Герцога. Он будет продавать разнообразное снаряжение и поможет с апгрейдами оружия.

В видеоигре можно будет охотиться на различных животных (бараны, свиньи или куры). С их мяса можно будет приготовить пищу, которая навсегда улучшит некоторые характеристики главного героя. Правда, нужно быть осторожным, поскольку некоторые животные без боя сдаваться не будут.

Геймплейный трейлер видеоигры Resident Evil Village от Game Informer – видео