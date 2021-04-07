Томонори Такано поделился новыми деталями о разработке Resident Evil Village. На этот раз он показал первые концепты и подробнее рассказал о дочерях главной героини.

Релиз Resident Evil Village должен состояться уже в ближайшее время, поэтому разработчики активно делятся новой информацией об игре, а также готовят аудиторию к полноценному релизу. На этот раз немало интересного о разработке Resident Evil Village рассказал арт-директор компании Capcom Томонори Такано.

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Разработчики сразу планировали создать персонажа, который должен был поразить всех игроков. Правда, на такую бурную реакцию аудитории они не рассчитывали. Леди Димитреску придумали еще на начальных этапах разработки видеоигры, хотя сначала она и была нормального роста. Правда, такая героиня вряд ли смогла бы напугать игроков, поэтому их команда продолжила работу. Именно в этот момент Томонори и изобразил женщину, которая наклоняется, чтобы пройти в двери. Эта идея очень понравилась его коллегам, поэтому Леди и сделали такой высокой.

Один из первых концептов Леди Димитреску / Фото сайт IGN

Сцена, в которой Леди Димитреску наклоняется, чтобы пройти в двери / Фото сайт IGN

Позже Леди планировали изменить и сделать менее похожей на человека. Правда, от этой идеи они отказались, а Леди одели в наряд шестидесятых годов. Последнее сделали для того, чтобы она отличалась от других злодеев с готической внешностью. Также интересно, что Томонори даже назвал точный размер ноги Леди Димитреску – 44 сантиметра.

Разработчик отметил, что сначала они планировали поселить сразу 100 полуобнаженных ведьм в замок Леди. Правда, их команда очень быстро поняла, что это будет трудно реализовать, поэтому оставили только 3 дочерей главной героини. На этот раз Томонори поделился интересной информацией и об этих дамах:

Белла – старшая, спокойная и рассудительная.

Кассандра – садистка, которая обожает убивать.

Даниэла – младшая, безумная и оторванная от реальности.

Белла, Кассандра и Даниэла / Фото сайт IGN

Дочерей решили добавить для того, чтобы создать контраст между Леди и Итаном. Последний также имеет семью, которую очень хочет защитить. Томонори рассказал, что замок населяют только женщины (представительницы местного культа), которые любят мужскую кровь. Напоследок разработчик добавил, что это не единственные серьезные враги в видеоигре Resident Evil Village.