Авторы видеоигры Resident Evil Village рассказали интересную информацию о Леди Димитреску. Оказывается, что это собирательный образ, прототипами которого стали несколько известных персонажей.

Разработчики видеоигры Resident Evil Village продолжают делиться интересной информацией о Леди Димитреску. Они уже называли точный рост этой героини, но на этот раз решили рассказать на основе каких персонажей создали образ очень высокой вампирши.

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Интересной информацией о Леди решил поделиться арт-директор видеоигры Resident Evil Village Томонори Такано. Их команда с самого начала планировала создать проект о вампирах в старинном замке. Также интересно, что они хотели отойти от стереотипного образа вампиров, которых сейчас немало в современных видеоиграх или кино. Томонори отметил следующее:

Моим первым артом стала сцена из трейлера, где Леди Димитреску наклоняется, чтобы зайти в дверь. Тогда я точно понял, что эта сцена должна появиться в игре.

Вообще, Томонори Такано выделил три образа, которые они использовали при создании этой вампирши. Прототипами Леди Димитреску стали:

женщина в шляпе с прозвищем Хассаку-самая, которая нападает на молодых мужчин и является героиней японских мифов

венгерская графиня 16 века Елизавета Баторий, которая считается серийной убийцей молодых девушек

Мортиша в исполнении Анжелики Хьюстон из фильма "Семейка Адамсов"

Также разработчик отметил, что они пытались отойти от стилистики готического хоррора, потому что хотели добавить в игру больше элементов Великой депрессии. Их главной задачей был анализ своих прошлых проектов, потому что разработчики не хотели создать персонажа, который был бы похож на героев прошлых частей. Кажется, в студии Capcom это получилось, потому что Леди уже стала звездой в сети, хотя игра даже еще не вышла. Томонори также вспомнил о популярности этой героини:

Не думаю, что кто-то из нашей команды мог спрогнозировать, насколько прекрасно поклонники отреагируют на Леди Димитреску. Лично меня очень поразили комментарии вроде: "Я хочу, чтобы она преследовала меня".

Также Томонори Такано отметил, что замок и Леди Димитреску это лишь часть Resident Evil Village, а их команда подготовила немало интересного для поклонников этой серии.

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