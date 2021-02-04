Геймеры сравнили размеры всех антагонистов из серии Resident Evil. Оказалось, что очень популярная в сети Леди Димитреску заняла лишь 3 строчку.

Источник​: Reddit 07PandorasBox

Лишь несколько дней назад компания Capcom шокировала всех поклонников серии Resident Evil. Разработчики назвали канонический рост вампирши Леди Димитреску. Показатель в 290 сантиметров поразил всех, потому что он превзошел даже самые смелые прогнозы. Правда, даже с таким ростом Леди нельзя считать самой высокой в этой серии видеоигр.

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Пользователь с никнеймом 07PandorasBox решил поделиться на платформе Reddit интересным постом. Ему стало скучно, поэтому он сделал топ самых высоких персонажей из серии Resident Evil. Кажется, разработчики этих проектов очень любят высоких антагонистов. Возглавил этот рейтинг Тиран Т-013 с ростом в 429 сантиметров, хотя Леон Кеннеди (протагонист в некоторых частях) может похвастаться лишь ростом в 180 сантиметров. Опередил Леди и Танатос, хотя и всего на 75 сантиметров.

Топ самых высоких персонажей из серии Resident Evil:

Тиран Т-013 – 429 сантиметров Танатос – 365 сантиметров Леди Димитреску – 290 сантиметров Тиран T-002 – 262 сантиметра Немезис – 243 сантиметра Мистер Икс – 213 сантиметров Морфеус – 182 сантиметра Леон Кеннеди – 180 сантиметров

Оказывается, что Леди и не такая высокая для этой серии, поскольку заняла только 3 место в этом топе. Но вампирше не стоит расстраиваться, так как официальный аккаунт Xbox в твиттере опубликовал свое сравнение. Интересно, что их рейтинг очень уверенно возглавляет Леди Димитреску, правда, сравнивали ее с консолью Xbox Series X и фирменным холодильником. Стоит отметить, что в сети часто сравнивают эту бытовую технику и новую консоль от Xbox. Поэтому эта компания даже выпустила несколько фирменных холодильников.

Топ самых высоких персонажей из серии Resident Evil / Reddit 07PandorasBox

Топ самых высоких от компании Xbox / фотография с твиттера Xbox