Разработчики видеоигры Resident Evil Village назвали канонический рост Леди Димитреску. А поклонники уже даже успели сравнить ее с главным героем игры.

Источник: твиттер Resident Evil

Разработчики видеоигры Resident Evil Village решили порадовать всех поклонников этого проекта. Они назвали точный рост Леди Димитреску – популярной вампирши с игры. Эта цифра удивила всех, она превзошла даже самые смелые прогнозы.

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Поделиться такой информацией решил арт-директор Resident Evil Village Томонори Такано. В твиттере он опубликовал письмо, в котором поблагодарил поклонников за такую поддержку их новой игры. Он отметил, что разработчики из студии Capcom вообще не ожидали, что Леди и ее дочери станут такими популярными. Такано написал следующее:

Леди Димитреску получила много любви как у нас, так и за рубежом, а это делает наших разработчиков счастливыми. Я слышал, что людей интересует ее рост... Если учитывать шляпу и высокие каблуки, ее рост составляет 290 сантиметров.

Стоит отметить, что ранее журналисты провели настоящее исследование и получили другой результат – 244 сантиметра. Но разработчики Resident Evil Village снова удивили всех. Отметим, что самой высокой женщиной в истории считается Яо Дэфэнь, а ее рост составлял 234 сантиметра, а среди мужчин рекордсменом считается Роберт Першинг Уодлоу – 274 сантиметра.

Интересно, что поклонники этой видеоигры уже успели сравнить Леди Димитреску с главным героем игры Итаном Уинтерсом. Рост последнего составляет лишь 180 сантиметров, поэтому разница ощутима. Также геймеры решили сравнить вампиршу с Мистером Иксом и Немезисом (антагонисты из предыдущих частей). Точной информации фанаты не нашли, но предположили, что их рост составляет 210 – 240 сантиметров.

Леди Димитреску и Итан Уинтерс / фотография с твиттера J.J. | RESIDENCE of EVIL

Леди Димитреску, Немезис и Мистер Икс / фотография с твиттера naven0m

Стоит отметить, что разработчики из Capcom решили поделиться только информацией о росте этой дамы, других деталей они пока не раскрывали. Хотя отметили, что эти обаятельные вампирши будут неустанно преследовать Итана, стоит ему только будет зайти в их замок.