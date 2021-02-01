Высокие, красивые и опасные: лучшие косплеи на Леди Димитреску с Resident Evil – фото
Леди Димитреску уже стала настоящей звездой в сети, она главный символ видеоигры Resident Evil Village. Немало энтузиасток уже попыталось перевоплотиться в эту популярную вампиршу.
Источник: 24 канал
Релиз видеоигры Resident Evil Village запланирован только на май этого года, но главная антагонистка этого проекта Леди Димитреску уже покоряет сердца геймеров. Фанаты ее обожают и посвящают немалое количество очень интересных работ. Конечно, косплеерши также подхватили этот тренд и за короткий промежуток времени создали достаточно детальные и откровенные косплеи на Леди Димитреску.
К теме Лучшие косплеи Genshin Impact: внимание к деталям и соблазнительные фото (16+)
Леди заинтересовала геймеров сразу после выхода первого тизера, поклонники обратили внимание на то, что она очень высокая, потому что ей было трудно пройти даже в обычные двери. Разработчики пока не называли ее точный рост, но журналисты уже попробовали его выяснить, они получили такую цифру – 244 сантиметра. Также геймерам понравился ее наряд в викторианском стиле и улыбка, которая характерна для злодеев. Леди Димитреску очень быстро стала настоящей звездой в сети, поэтому предлагаем вам ознакомиться с лучшими косплеями на этого персонажа.
Оригинал
Леди Димитреску / твиттер Resident Evil
Косплей от godofnightvale
Косплей от intraventus
Косплей от striderscribe
Косплей от bekker_cosplay
Косплей от avirtualsuccubus
Косплей от beckpoppins
Бонусом будет очень популярный косплей от известной в этой сфере Кайли Эрин. Ее костюм выполнен очень детально, а самой Эрин удалось почти в точности перевоплотиться в одну из дочерей Леди Димитреску. Также интересно, что ее косплей собрал уже 36 тысяч лайков, хотя эта работа и не посвящена главной звезде видеоигры Resident Evil Village.
Косплей от itskaylaerin
Милое семейное фото из архива семьи Димитреску
Resident Evil VillageВидеоигра от японской компании Capcom, которая была анонсирована в июне 2020 года. Релиз этого проекта должен состояться в 2021 году на всех основных платформах. По жанру это хоррор, а главного героя отправят в загадочный и заснеженный поселок. Эта видеоигра станет десятой в серии Resident Evil, а разработчики отметили, что геймерам должен очень понравиться этот проект.
Поделиться новостью