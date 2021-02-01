Леди Димитреску уже стала настоящей звездой в сети, она главный символ видеоигры Resident Evil Village. Немало энтузиасток уже попыталось перевоплотиться в эту популярную вампиршу.

Источник​: 24 канал

Релиз видеоигры Resident Evil Village запланирован только на май этого года, но главная антагонистка этого проекта Леди Димитреску уже покоряет сердца геймеров. Фанаты ее обожают и посвящают немалое количество очень интересных работ. Конечно, косплеерши также подхватили этот тренд и за короткий промежуток времени создали достаточно детальные и откровенные косплеи на Леди Димитреску.

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Косплей – это перевоплощение в различные роли, которое заключается в переодевании в костюмы и повторении мимики, жестов, характера определенного персонажа.

Леди заинтересовала геймеров сразу после выхода первого тизера, поклонники обратили внимание на то, что она очень высокая, потому что ей было трудно пройти даже в обычные двери. Разработчики пока не называли ее точный рост, но журналисты уже попробовали его выяснить, они получили такую ​​цифру – 244 сантиметра. Также геймерам понравился ее наряд в викторианском стиле и улыбка, которая характерна для злодеев. Леди Димитреску очень быстро стала настоящей звездой в сети, поэтому предлагаем вам ознакомиться с лучшими косплеями на этого персонажа.

Оригинал

Леди Димитреску / твиттер Resident Evil

Косплей от godofnightvale

Косплей от intraventus

Косплей от striderscribe

Косплей от bekker_cosplay

Косплей от avirtualsuccubus

Косплей от beckpoppins

Бонусом будет очень популярный косплей от известной в этой сфере Кайли Эрин. Ее костюм выполнен очень детально, а самой Эрин удалось почти в точности перевоплотиться в одну из дочерей Леди Димитреску. Также интересно, что ее косплей собрал уже 36 тысяч лайков, хотя эта работа и не посвящена главной звезде видеоигры Resident Evil Village.

Косплей от itskaylaerin

Милое семейное фото из архива семьи Димитреску